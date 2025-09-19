Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Китай выжидает момент, чтобы маршем отобрать у России свои исторические территории.

Китай будет действовать исключительно в собственных интересах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Новак:

Китай не будет способствовать окончанию войны в Украине

В КНР ждут поражения РФ, чтобы забрать свои исторические территории

Одна из немногих стран, которая по мнению экспертов и многих мировых лидеров может повлиять на решение страны-агрессора России закончить войну в Украине - это Китай.

И действительно КНР может это сделать, но вряд ли будет прилагать усилия. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В чем особенность стратегии Китая

Экономист пояснил, что принцип китайской международной политики заключается в том, чтобы сидеть на берегу реки и ждать, пока проплывет труп врага. По этому принципу в отношении России Китай действует и сейчас.

"Китай сейчас ждет, когда проплывет труп России, чтобы после этого вернуть все свои исторические территории. Какие - это с первого класса изучают в китайских школах. Даже по названиям населенных пунктов, рек, озер понятно, о каких землях идет речь. Те названия не изменила ни советская власть, ни российская. Эти названия или китайские, или с китайскими корнями. И население тех территорий по цвету кожи и разрезу глаз явно не являются русскими", - отметил он.

Новак пояснил, что из-за этого Китай теперь просто ждет поражения РФ, чтобы потом маршем своей армии вернуть свои исторические территории.

Когда Китай может принудить РФ к территориальным уступкам

Главред писал, что по мнению экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно.

Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь, или же потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Ранее сообщалось, что в Китае окончательно ответили, планируют ли отправлять миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности. В КНР заявили, что они не имеют таких планов.

Накануне стало известно, что СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

