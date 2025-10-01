Укр
Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

По словам автора материала, Украину все больше признают мировым лидером в разработке технологий беспилотников.
Украина имеет вторую по величине армию в Европе
Кратко:

  • Украина может похвастаться быстро растущей индустрией беспилотников
  • Украина имеет вторую по величине армию в Европе

На этой неделе украинские военные прибыли в Данию, чтобы рассказать о своем опыте ведения боевых действий с помощью дронов. Такой шаг стал следствием инцидентов над датскими аэропортами и другими стратегическими объектами, которые связаны с дронами, которые могла запустить Россия. Однако Дания - не единственная страна НАТО, которая хочет перенять опыт Украины. Об этом пишет редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон для Atlantic Council.

По словам автора материала, Украину все больше признают мировым лидером в разработке технологий беспилотников.

"Страна может похвастаться быстро растущей отечественной индустрией беспилотников, которая получила мощный импульс из-за более чем трехлетней полномасштабной войны с Россией. Это создало благоприятный климат для неустанных инноваций и позволило ежедневно испытывать новые конструкции беспилотников в боевых условиях", - отметил Дикинсон.

Как добавил журналист, результаты такого развития говорят сами за себя. В частности украинские дроны отличились во время битвы за Черное море. А сейчас далеко за пределами Украины беспилотники регулярно наносят удары по целям вглубь территории РФ.

Поэтому многие страны-партнеры стремятся включить украинские технологии БпЛА в свои оборонные доктрины. Великобритания недавно подтвердила, что начнет массовое производство дронов, которые будут разработаны в сотрудничестве с Украиной.

"Растущая репутация Украины как ключевого игрока в области беспилотной войны отражает драматические изменения, которые сейчас происходят в архитектуре безопасности Европы. До недавнего времени Украина рассматривалась как военная мелочь, которая пытается принять стандарты НАТО. Примечательно, что сейчас именно НАТО стремится принять украинские стандарты", - подчеркнул автор публикации.

По словам журналиста, появление Украины как супердержавы по технологии дронов является одним из аспектов недавней трансформации страны в мощную военную силу. Кроме того, украинская армия является лидером инноваций в секторах оборонных технологий, среди которых электронная война, робототехнические системы и кибербезопасность.

"Сегодня Украина может похвастаться второй по величине армией в Европе, которая насчитывает почти миллион мужчин и женщин в форме и большой резерв закаленных в боях ветеранов. Это затмевает все остальное на континенте, даже не принимая во внимание беспрецедентный опыт Украины в современной войне. В связи с тем, что США стремятся уменьшить свою роль в европейской безопасности, украинские вооруженные силы сейчас являются самым большим препятствием между экспансионистской Россией и неподготовленной Европой", - считает Дикинсон.

Поэтому, по словам автора материала, новый статус Украины как одной из ведущих военных держав Европы является худшим кошмаром для российского диктатора Владимира Путина.

"Это кошмар, который он сам себе создал. Действительно, эта военная метаморфоза была бы немыслимой без импульса российской имперской агрессии", - добавил редактор.

Обозреватель издания напомнил, что когда Путин начал вторжение в Украину в 2014 году, то Украина имела лишь несколько тысяч боеспособных военных.

"Сначала все шло по плану Москвы, и украинское сопротивление захвату Крыма было минимальным. Однако попытки России продвинуться дальше вглубь Украины вызвали волну народного сопротивления: тысячи обычных украинцев образовали импровизированные добровольческие батальоны, чтобы остановить наступление Кремля. Эта эпическая реакция народа спасла Украину и заложила основы для дальнейшего расширения и модернизации украинской армии", - считает Дикинсон.

Однако из-за того, что российские оккупанты продолжают наступать, а вражеские дроны и ракеты атакуют украинские города, еще рано говорить, что вторжение президента РФ является провалом, отметил обозреватель Atlantic Council.

"Однако уже сейчас трудно представить любой результат, который оставил бы Украину беззащитной и на милости Москвы. Зато украинская армия, вероятно, выйдет из войны сильнее, чем когда-либо, и полностью способной защищать место страны в европейском сообществе наций. Путин надеялся разоружить и обезглавить украинское государство, но его саморазрушительная кампания по демилитаризации непреднамеренно создала сильную и независимую Украину, которой он боялся больше всего", - подытожил редактор.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

Что такое Atlantic Council?

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

