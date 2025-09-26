Ночной переполох в Дании: в Ольборге закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

Вторую ночь подряд в Ольборге закрывали небо из-за сообщений о БПЛА.

В Ольборге закрывали аэропорт из-за дронов / Коллаж: Главред, фото: x.com/flightradar24, Википедия

В датском Ольборге вновь закрывали небо из-за дронов

Через час аэропорт возобновил работу, полиция не подтвердила наличие БПЛА

Поздно вечером 25 сентября аэропорт Ольборг в Дании временно закрывали из-за очередного обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве.

Как сообщает датский телеканал TV 2, воздушное пространство было закрыто в 23:40. Два прибывающих в аэропорт Ольборга рейса перенаправили.

Официальные представители аэропорта заявили, что безопасность пассажиров и персонала остается приоритетом, поэтому любые попытки проникновения дронов в зону полетов воспринимаются максимально серьезно.

Аэропорт Ольборг снова открыли примерно через час.

"Мы тщательно обследовали территорию и ничего не нашли", — рассказал дежурный офицер Кристиан Тилстед.

Таким образом, воздушное пространство было закрыто примерно на час после того, как сама полиция заметила нечто, предположительно являющееся дроном.

Утром в пятницу полиция Северной Ютландии не смогла "подтвердить" наличие дрона в этом районе.

"Вчера вечером было звездное небо, и если долго смотреть на небо, можно начать что-то видеть", — рассказал Тилстед.

Однако начальник полиции не стал вдаваться в подробности того, как им удалось выяснить, был ли это дрон или нет.

В целом, по его словам, полиция Северной Ютландии получила "множество" запросов со всего региона относительно возможных беспилотников, замеченных в небе.

Эксперты отмечают, что появление дронов возле гражданских аэропортов является серьезной угрозой авиационной безопасности. Подобные случаи уже приводили к задержкам рейсов и даже аварийным ситуациям в других странах Европы.

Дроны могли запускать с российского корабля - СМИ

Датское издание Ekstra Bladet пишет, что во время инцидентов с дронами в Дании неподалеку от территориальных вод страны находился корабль ВМФ России "Александр Шабалин" . Судно базируется на базе в Калининградской области, однако несколько дней назад было замечено у побережья датского острова Лангеланн.

У корабля при этом был выключен сигнал Автоматической идентификационной системы (AIS), из-за чего он не отображался в системах мониторинга судоходства. Однако датские военные отслеживали перемещение судна.

Расстояние от Лангеланна до мест обнаружения дронов в Дании составляет от 70 до 270 километров.

В то же время в материале не учитывается расстояние от острова до Осло - оно как минимум в два больше, чем от Лангеланна до Ольборга. Кроме того, открытые данные о производимых в РФ FPV-дронах позволяют предположить, что их максимальная дальность полета на данный момент - до 100 км при использовании оптоволоконного кабеля для управления.

Беспилотники в небе над Данией - последние новости

Впервые неизвестные дроны на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября.

Затем беспилотники появились 23 сентября над копенгагенским аэропортом Каструп. Аэропорт пришлось временно закрывать.

Как писал Главред, в ночь на 25 сентября неизвестные дроны снова заметили в воздушном пространстве Дании. На севере страны был закрыт аэропорт Ольборг.

Также дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Премьер Метте Фредериксен назвала ситуацию серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны. Она не исключила возможную причастность России к появлению беспилотников над Копенгагеном.

Министр обороны Дании отметил, что на данный момент нет доказательств связи инцидентов с Россией. Тем не менее правительство Дании расценивает продолжающиеся пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Министр юстиции страны Петер Хуммельгор заявил, что цель этих действий - "посеять страх".

26 сентября в Евросоюзе запланировано совещание, на котором обсудят создание так называемой "стены дронов" на восточной границе ЕС для защиты от подобных угроз.

Российские самолеты над Эстонией - что известно

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут.

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты. Она добавила, что нарушение истребителями воздушного пространства Эстонии - пример безрассудного поведения России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит системную кампания против стран Запада.

