"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

Алексей Тесля
28 сентября 2025, 20:58
Европа должна продолжать санкционное давление против российских оккупантов, убежден Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Зеленского:

  • Россия пытается ударить по Украине блэкаутом
  • РФ использует танкеры теневого флота для запуска дронов против Европы

Страна-агрессор РФ пытается ударить по Украине блэкаутом, заявил президент Владимир Зеленский.

"Были также российские удары по энергетическим объектам и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика. Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

РФ запускает дроны в Европе

По его словам, Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

"Сейчас есть информация разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил президент.

Президент добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент.

Удары РФ по Украине: важное заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последняя массированная атака России на украинскую территорию длилась свыше 12 часов и представляла собой преднамеренный акт террора против мирных городов.

По его словам, страна-агрессор применила около 500 ударных дронов и более 40 ракет, включая гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Ранее сообщалось о том, что киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши. Одноклассники несут цветы и свечи к разрушенному дому в память о погибшей 12-летней девочке.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Вражеские воздушные цели фиксировались над всей Украиной, в Киеве раздавались мощные взрывы.

В Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. По информации медиков, в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших.

Кратко о теневом флоте России

Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину.

Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить.

Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.

Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.

По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

