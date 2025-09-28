'Есть данные разведки': громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

Главное из заявлений Зеленского:
- Россия пытается ударить по Украине блэкаутом
- РФ использует танкеры теневого флота для запуска дронов против Европы
Страна-агрессор РФ пытается ударить по Украине блэкаутом, заявил президент Владимир Зеленский.
"Были также российские удары по энергетическим объектам и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика. Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.
РФ запускает дроны в Европе
По его словам, Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.
"Сейчас есть информация разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил президент.
Президент добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.
"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент.
Удары РФ по Украине: важное заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последняя массированная атака России на украинскую территорию длилась свыше 12 часов и представляла собой преднамеренный акт террора против мирных городов.
По его словам, страна-агрессор применила около 500 ударных дронов и более 40 ракет, включая гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
Удары РФ по Украине: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши. Одноклассники несут цветы и свечи к разрушенному дому в память о погибшей 12-летней девочке.
Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Вражеские воздушные цели фиксировались над всей Украиной, в Киеве раздавались мощные взрывы.
В Киеве взрывы раздавались в течение всей ночи и утром. По информации медиков, в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших.
Читайте также:
- Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с Путиным
- "Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО
- Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО
Кратко о теневом флоте России
Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину.
Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить.
Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.
Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.
По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред