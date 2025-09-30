Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУ

Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

https://glavred.info/ukraine/dalnoboynye-artsistemy-kndr-vzleteli-na-vozduh-detali-moshchnogo-udara-vsu-10702748.html Ссылка скопирована

На фронте уничтожены артсистемы Koksan / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

Главное:

Уничтожены на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР

САУ оккупантов обезврежены во взаимодействии с подразделениями Сил обороны

Бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР.

Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем, говорится в сообщении СБС.

видео дня

Отмечается, что северокорейские самоходные артиллерийские установки Koksan были уничтожены на Луганщине и на Запорожье.

Отметим, что точными сбросами с беспилотников украинские военные разгромили три вражеские установки, а одна САУ оккупантов обезврежена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

"САУ Koksan - это северокорейская 170-мм установка, которая входит в число самых дальнобойных артсистем в мире", - сообщают бойцы ВСУ.

Смотрите видео - удары по артсистемам из КНДР:

/ Скриншот

РФ может получить от КНДР новые ракеты: важное предупреждение

РФ оказывает помощь Северной Корее в усовершенствовании баллистических ракет KN-23, которые впоследствии используются для ударов по Украине. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя Воздушных сил ВСУ.

По его словам, при первом применении этих северокорейских ракет на украинской территории они показали крайне низкую точность, отклоняясь от целей на несколько миль. Однако с тех пор точность значительно возросла — теперь погрешность составляет лишь несколько сотен метров.

Ранее сообщалось о том, что группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы. Разведчики фиксируют многотысячную группировку северокорейцев в соседних с Украиной областях РФ.

Напомним, Главред писал, что около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно уничтожены, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат.

Как сообщалось, во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит всё, что Москва будет делать в войне против Украины.

Другие новости:

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред