Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУ

Алексей Тесля
30 сентября 2025, 20:26
79
Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.
Koksan
На фронте уничтожены артсистемы Koksan / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

Главное:

  • Уничтожены на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР
  • САУ оккупантов обезврежены во взаимодействии с подразделениями Сил обороны

Бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР.

Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем, говорится в сообщении СБС.

видео дня

Отмечается, что северокорейские самоходные артиллерийские установки Koksan были уничтожены на Луганщине и на Запорожье.

Отметим, что точными сбросами с беспилотников украинские военные разгромили три вражеские установки, а одна САУ оккупантов обезврежена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

"САУ Koksan - это северокорейская 170-мм установка, которая входит в число самых дальнобойных артсистем в мире", - сообщают бойцы ВСУ.

Смотрите видео - удары по артсистемам из КНДР:

Screenshot
/ Скриншот

РФ может получить от КНДР новые ракеты: важное предупреждение

РФ оказывает помощь Северной Корее в усовершенствовании баллистических ракет KN-23, которые впоследствии используются для ударов по Украине. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя Воздушных сил ВСУ.

По его словам, при первом применении этих северокорейских ракет на украинской территории они показали крайне низкую точность, отклоняясь от целей на несколько миль. Однако с тех пор точность значительно возросла — теперь погрешность составляет лишь несколько сотен метров.

Ранее сообщалось о том, что группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы. Разведчики фиксируют многотысячную группировку северокорейцев в соседних с Украиной областях РФ.

Напомним, Главред писал, что около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно уничтожены, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат.

Как сообщалось, во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит всё, что Москва будет делать в войне против Украины.

Другие новости:

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости КНДР война России и Украины Силы беспилотных систем
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:36Война
Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

18:24Украина
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Последние новости

20:53

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

20:47

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 годаВидео

20:30

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

20:26

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУВидео

20:03

Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способомВидео

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
19:35

"Зеленка" стала ловушкой: бойцы ВСУ провели дерзкую операцию на одном из направлений

19:21

"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по ДнепруВидео

19:13

Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никтоВидео

19:10

Как РФ проиграла "битву" за Молдовумнение

Реклама
19:05

Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

18:36

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:27

"Тупой человек": Трамп высмеял Медведева и его "ядерные" угрозы

18:24

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоитФотоВидео

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войнеВидео

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

Реклама
16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

Реклама
13:55

Гороскоп на завтра 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

13:15

Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

13:09

Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

13:03

Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицыВидео

12:54

"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

12:44

"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

12:39

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять