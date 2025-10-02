'Это единственная причина': в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

Спикер ВМС рассказал, что оккупанты специально топили различные объекты в акватории, чтобы исключить атаки ВСУ.

Плетенчук объяснил, почему Крымский мост до сих пор стоит / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/Taclbery

Ключевые тезисы Плетенчука:

Крымский мост пока не уничтожен из-за усиленной охраны

Мост охраняют БПЛА, самолеты, вертолеты и Су-57

Подорвать более 1 тонны взрывчатки под водой в июне 2025 года - это высокое мастерство

Силы обороны Украины пока не разрушили Крымский мост из-за того, что оккупанты используют все имеющиеся средства для его защиты. Об этом УНИАН рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Крымский канал фактически перегорожен, оккупанты выставляют и боновые, и баржевые заграждения - все максимально перекрыто...", - пояснил он.

По его словам, до сих пор остается непонятным, каким образом СБУ в июне 2025 года смогла взорвать более 1 тонны взрывчатки, тайно установленной под водой. Тогда была повреждена одна из опор моста, который россияне охраняют чрезвычайно тщательно. Плетенчук объяснил, что найти даже небольшую щель на фоне плотных мер безопасности и организовать взрыв - это высокий уровень мастерства.

"Оккупанты в течение длительного времени топили в акватории различные объекты именно для того, чтобы исключить подобные действия. Там постоянно работает береговая охрана ФСБ, отслеживается подводная обстановка... С суши на мост заехать без проверки невозможно - даже сами россияне постоянно жалуются, что попасть на него - как пересечь государственную границу", - рассказал спикер.

Плетенчук добавил, что с воздуха полуостров и Крымский мост прикрывают различные средства - от БПЛА до авиации оперативно-тактического уровня. Среди дронов - "Форпост", "Орион", Mohajer-6, а также вертолеты, самолеты и даже периодически истребитель 5-го поколения Су-57 в сопровождении других бортов.

"Они следят довольно серьезно и, пожалуй, это единственная причина, почему это сооружение (мост - ред.) до сих пор стоит", - подчеркнул капитан.

Военные базы оккупантов тоже усиленно охраняются - установлены заграждения, работает ПВО, дежурят катера для контроля входа, в частности в бухту Севастополя, чтобы избежать возможных атак со стороны ВСУ.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Возрастет ли количество атак в Крыму - мнение эсперта

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины активизировали удары по объектам РФ в оккупированном Крыму. По его словам, вскоре в небе над полуостровом могут появиться украинские самолеты.

"Крым не исчез с повестки дня. Сегодня продолжается активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Эта активизация фактически является и частью ответа на так называемое летнее наступление россиян. Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму", - отметил он в эфире "Еспресо".

Братчук добавил, что сейчас ВСУ сосредоточены на ликвидации элементов вражеской ПВО, поражении морских целей и уничтожении наземных объектов, в частности стратегически важных железнодорожных узлов.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 30 сентября украинские бойцы Сил специальных операций в Крыму поразили радиолокационную станцию российского ЗРК С-400 "Триумф". Без этой РЛС комплекс теряет боеспособность.

Также в аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. На АЗС введено ограничение продажи бензина до 20 литров в одни руки, но дефицит только обострился. На многих заправках марки А-92 и А-95 отсутствуют уже более двух недель.

Как сообщал Главред, военный аналитик Sky News Майкл Кларк прогнозирует, что Украина до зимы может осуществить неожиданную атаку на Крым, в частности воздушную или морскую, чтобы дезориентировать россиян. Не исключается и удар по Керченскому мосту.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

