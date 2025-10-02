У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

Российская экономика разрушается из-за украинских ударов по НПЗ.

РФ превратилась в сырьевой придаток Китая / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Россия превратилась в сырьевой придаток Китая и импортер бензина. Это произошло благодаря украинским ударам по НПЗ. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Только в сентябре "энергетическая сверхдержава" потеряла 38% своих мощностей, производство топлива сократилось на миллион тонн, а дефицит достиг 20% внутренних потребностей. В РФ уже даже задумались о необходимости обнулить пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

"Фактически - схема "нефть за копейки туда, бензин втридорога обратно". Китай, который получает российскую нефть со скидкой 40%, продает обратно бензин с наценкой 40%. В итоге москва проигрывает на обоих направлениях: бюджет недополучает средства, очереди на заправках растут, а в регионах уже вводят ограничения на продажу топлива. Чтобы удержать рынок, правительство готово даже вернуть опасные присадки, запрещенные в мире из-за онкологических рисков, идти на экологические компромиссы и фактически убивать двигатели авто. Это не временная мера - это признак системной зависимости от импорта", - написал Коваленко.

РФ уже потеряла европейский газовый рынок. К тому же был установлен контроль над нефтепереработкой. Теперь осталось только лишить политической зависимости те страны, которые еще покупают бензин у Путина.

"Андропов, Брежнев, Хрущев, Сталин и Ленин на том свете смотрят на это все и в таком шоке, что это трудно представить", - добавил он.

Удары Украины по российским НПЗ и их последствия: мнение эксперта

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. По его словам, в оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области уже наблюдаются проблемы с поставками бензина. Фесенко также не исключил, что подобные атаки на НПЗ будут продолжаться, усиливая давление на экономическую инфраструктуру России.

Удары по российским целям - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, в то же время дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Чувашии утром 27 сентября. По их словам, удар якобы пришелся на нефтеперекачивающую станцию.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который расположен более чем в 450 км от украинской границы.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

