"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слез

Украина и Россия провели обмен пленными. В рамках обмена домой вернули 205 украинцев.

Обмен пленными 2 октября / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

РФ и Украина провели обмен пленными

В рамках обмена домой вернули 205 человек

Военные успели впервые поговорить со своими родными

Украина и Россия провели обмен пленными. Домой удалось вернуть более 200 человек - военных и гражданских. Люди не могут сдержать слез от счастья, понимая, что теперь они свободны, теперь они дома и увидят своих родных. Видео с чувствительными разговорами уже разлетелись в Сети.

Украинские защитники успели впервые услышать голоса своих родных и даже увидеть их через экраны мобильных телефонов.

"Привет, ромашечки мои! Я очень рад вас видеть! Я вернулся в родную Украину!" - радостно говорил один военный.

Один мужчина узнал, что пока он находился в российском плену, он стал дедушкой.

"Кто у меня, внук или внучка? Внук", - счастливо произнес он.

Обмен пленными 2 октября / фото: скииншот

Военные верили в то, что о них не забудут. Они знали, что когда-то из неволи домой вернутся и они. Но почувствовать счастье и радость на 100% они не могут, ведь в российском плену до сих пор остаются тысячи наших защитников.

"Я счастлив, но меня огорчает то, что мои друзья находятся еще там. 3,5 года, 1267 дней, если быть точным, я был в плену", - сказал мужчина.

Обмен пленными 2 октября / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

2 октября Украина и РФ провели новый обмен пленными. Домой вернули 185 военных и 20 гражданских. Большинство из них попали в российский плен еще в 2022 году.

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.

