Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

После более чем трехлетнего плена на территории России журналист рассказал о впечатлениях от изменений в Украине, современных военных технологий и жизни людей.

https://glavred.info/war/kak-izmenilas-ukraina-posle-bolee-treh-let-plena-zhurnalist-raskryl-pravdu-10698707.html Ссылка скопирована

Журналист рассказал, как изменилась Украина после более трех лет плена / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Хилюк:

После плена, уже находясь на территории Украины - поражает все

Война превратилась из традиционной артиллерийской в войну дронов

За последние 3 года многое изменилось

За более чем 3 года плена Украина изменилась настолько, что приходится заново открывать даже привычные вещи и учиться жить в новой реальности. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, который три с половиной года провел в российском плену, Дмитрий Хилюк.

Хилюк сообщил, что вернулся в Украину 24 августа 2025 года.

видео дня

"Для меня изменилось все, потому что больше трех лет я не видел жизни, поэтому сейчас поражает все. Посмотрел на дерево - оно впечатляет, посмотрел на траву - она впечатляет, посмотрел на людей, которые ходят с поднятыми головами и в яркой одежде, - это впечатляет. Поражает все", - указывает он.

Он добавил, что его особенно поразило и удивило, как война превратилась из традиционной артиллерийской в конфликт с использованием дронов и современных технологий. Его поразила способность беспилотников поражать как большие, так и малые цели, включая людей.

Он также отметил, что не ожидал, что даже города, далекие от фронта, такие как Киев или Львов, остаются под угрозой из-за новейших военных технологий.

Кроме того, он узнал, что в Украине перенесли празднование религиозных праздников, синхронизировав их с западным миром.

"Я так много всего не знал, но сейчас лежу в больнице и все узнаю, читаю новости, много смотрю. Многое изменилось за эти годы", - резюмировал он.

Дмитрий Хилюк - что известно об условиях пребывания в российском плену

Напомним, как ранее сообщал Главред, журналист Дмитрий Хилюк, который провел три с половиной года в российском плену, рассказал, что самым тяжелым испытанием стала не физическая жестокость, а гнетущая неизвестность и ощущение безысходности.

По его словам, украинских пленных в российских тюрьмах не заставляли работать, однако именно отсутствие какой-либо занятости становилось серьезным психологическим бременем.

Кроме того, россияне не сообщали правды о событиях в Украине, и единственным источником новостей для пленников становились те украинцы, которые попали в плен позже. Сам Хилюк находился вместе с ребятами, захваченными еще весной 2022 года.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред