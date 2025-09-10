"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

Журналист Дмитрий Хилюк признался, что для него было самым тяжелым в российском плену.

Экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Хилюк:

Физическое насилие и пытки не были самыми тяжелыми в плену

Неопределенность относительно сроков плена угнетала больше всего

Самым тяжелым испытанием в плену оказались не пытки или побои, а гнетущая неизвестность и ощущение безысходности. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, который три с половиной года провел в российском плену, Дмитрий Хилюк.

Хилюк рассказал, что самым тяжелым в плену было не столько физическое насилие, сколько ощущение неопределенности, которое появилось на втором году заключения, когда стало понятно, что ни быстрого обмена, ни быстрого завершения войны не будет.

"Часто в голове крутилась мысль: есть мизерный шанс на то, что ты поедешь домой завтра, но в то же время есть вероятность того, что ты будешь оставаться в плену еще десять лет. Эта неопределенность очень угнетала", - указывает он.

Он добавил, что иногда казалось, что осужденным даже легче, ведь они знают свой срок наказания и могут отсчитывать дни до освобождения, тогда как пленные этого не знали.

"И это было самое страшное", - резюмировал он.

Что делают россияне с пленными

Как ранее писал Главред, Дмитрий Хилюк отмечал, что главной целью россиян, которые удерживали украинских пленных в тюрьмах, было заставить их забыть о собственном человеческом достоинстве.

По его словам, оккупанты стремились сломать волю и превратить людей в запуганных и покорных существ, которые реагируют только на крик или жест, демонстрируя страх в глазах.

Дмитрий Хилюк новости - что известно об условиях пребывания в российском плену

Как ранее сообщал Главред, российские тюремщики скрывали от украинских пленных правду о событиях в Украине. Как рассказал журналист Дмитрий Хилюк, который провел в плену три с половиной года, единственным источником информации для тех, кто оказался там в 2022 году, были другие украинцы, захваченные позже. Сам Хилюк находился вместе с теми, кого пленили еще весной 2022-го.

По его словам, в России издавна отработана система подавления человеческого достоинства и ломки личности, берущая начало еще со времен Ивана Грозного. Там пытки и угнетение поставлены на "научную основу". Попадая в плен, человек сразу сталкивается с попыткой врага шокировать, запугать и дезориентировать, чтобы лишить его силы к сопротивлению.

Хилюк подчеркнул, что российские оккупанты сознательно пытаются сломать волю украинских пленников, используя издевательства и психологическое давление.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

