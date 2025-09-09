Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

Алексей Тесля
9 сентября 2025, 16:20
47
В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.
Путин, мобилизация в РФ
Назван главный страх Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главное:

  • Большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей
  • В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х

Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины.

Стоит учесть, что большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей: убийства, ограбления, изнасилования и педофилия, пишет Reuters.

видео дня

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

По данным российских СМИ, только в прошлом году так называемые "ветераны" войны в Украине убили по меньшей мере 242 человека и еще 227 тяжело ранили.

Чтобы сдержать ситуацию, Кремль спешно трудоустраивает бывших военных: предоставляет им должности в парламенте и администрациях, поручает возглавлять молодежные движения.

Однако аналитики предостерегают: масштабы нынешней войны и количество участников в разы превышают показатели времен Афганистана, поэтому последствия могут оказаться значительно серьезнее.

Сценарий окончания войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что сейчас происходят значимые процессы, способные повлиять на то, как завершится война. Он подчеркнул, что недавно появилась весьма обнадеживающая информация — Украина начинает получать мощные инструменты, позволяющие оказывать влияние на глубинные районы российской территории.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее в Белом доме заявили, что лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо".

Накануне СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не покидает мечты об обвале фронта и захвате всей территории Украины, а не только отдельных ее частей. Поэтому окончание войны не в его интересах.

Напомним, как писал Главред, политолог Фесенко считает, что есть два сценария окончания войны: прекращение огня по линии фронта, либо гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:29Мир
Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:46Синоптик
"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Последние новости

16:36

Польша закрывает границу - Туск обеспокоен возможной агрессией РФ с Беларусью

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

Реклама
15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

14:37

Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

14:07

Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

13:57

Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

Реклама
13:49

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

13:43

Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

13:30

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

12:40

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десяткиФото

12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:04

Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

11:58

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

11:50

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

11:35

Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

11:31

Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

11:23

Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

10:37

У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

10:36

Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

Реклама
10:22

"Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

10:21

Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

10:19

Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

09:47

"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

09:34

Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

09:33

РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

09:21

Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

09:11

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять