Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

Назван главный страх Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главное:

Большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х

Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины.

Стоит учесть, что большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей: убийства, ограбления, изнасилования и педофилия, пишет Reuters.

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

По данным российских СМИ, только в прошлом году так называемые "ветераны" войны в Украине убили по меньшей мере 242 человека и еще 227 тяжело ранили.

Чтобы сдержать ситуацию, Кремль спешно трудоустраивает бывших военных: предоставляет им должности в парламенте и администрациях, поручает возглавлять молодежные движения.

Однако аналитики предостерегают: масштабы нынешней войны и количество участников в разы превышают показатели времен Афганистана, поэтому последствия могут оказаться значительно серьезнее.

Сценарий окончания войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что сейчас происходят значимые процессы, способные повлиять на то, как завершится война. Он подчеркнул, что недавно появилась весьма обнадеживающая информация — Украина начинает получать мощные инструменты, позволяющие оказывать влияние на глубинные районы российской территории.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее в Белом доме заявили, что лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо".

Накануне СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не покидает мечты об обвале фронта и захвате всей территории Украины, а не только отдельных ее частей. Поэтому окончание войны не в его интересах.

Напомним, как писал Главред, политолог Фесенко считает, что есть два сценария окончания войны: прекращение огня по линии фронта, либо гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий.

Другие новости:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

