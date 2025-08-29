Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

Авария произошла в Голосеевском районе.

В Киеве произошло смертельное ДТП / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoperat

Авария произошла на перекрестке улиц Малевича и Короленковской

Служебное авто перевернулось, есть жертвы

В полиции сделали заявление

В пятницу, 29 августа, в Киеве произошла смертельная авария с участием авто патрульной полиции. К сожалению, есть погибшие.

Как сообщает Киев оперативный, на перекрестке улиц Малевича и Короленковской в Голосеевском районе в ​​результате ДТП перевернулся автомобиль с полицейскими.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Авария произошла в Голосеевском районе / t.me/kyivoperat

Детали ДТП пока неизвестны / t.me/kyivoperat

Обновлено. В пресс-службе полиции сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием правоохранителей.

"Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение автомобиля Renault со служебным автомобилем Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

Находившийся за рулем служебного авто правоохранитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, сотрудники ДБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

Как писал Главред, в ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушитель задержан, им оказался работник прокуратуры.

Позже стало известно, что женщина, которую в Киеве сбил сотрудник прокуратуры, скончалась в больнице.

