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Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые детали

Мария Николишин
20 июля 2025, 09:25
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Генеральный прокурор взял это дело под собственный контроль.
Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые детали
Работник прокуратуры сбил женщину / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • Служащий прокуратуры сбил женщину в Киеве
  • Он скрылся с места происшествия, но его задержали
  • Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь

В Голосеевском районе Киева служащий органов прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, это произошло на ул. Большой Васильковской.

видео дня

Отмечается, что водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры.

"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как Генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и Закон одни для всех", - подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что потерпевшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", - подытожил генеральный прокурор.

Служащий органов прокуратуры совершил наезд на женщину - видео:

Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые детали

ДТП - последние новости Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, за совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего главу Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн.

24 января в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блогер и волонтер Анна Жук, еще три человека - получили травмы. Стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении.

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Об источнике: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

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