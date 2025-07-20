Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

В прокуратуре отметили, что водителем оказался работник прокуратуры, государственный служащий Андрей Молочный.

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Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный водитель / коллаж: Главред, фото: ТК Інсайдер Київ, ТК Руслана Кравченко

Кратко:

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

Генеральный прокурор Украины лично контролирует ход этого дела

Женщина, которую в Киеве сбил сотрудник прокуратуры, скончалась в больнице. Об этом написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Телеграм-канале.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написал он. видео дня

Кравченко рассказал, что водитель Андрей Молочный был в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

"Результат обследования – 1,77 промилле. Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога", – рассказал генпрокурор.

По словам Кравченко, он лично контролирует ход этого дела как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и будет поддерживать обвинение в суде.

Кстати, потерпевшую женщину сразу после ДТП пытались спасти случайные свидетели. Как сообщил Телеграм-канал "Инсайдер Киев" со ссылкой на пост из социальных сетей, по меньшей мере четыре человека имели при себе аптечки, турникеты и обладали навыками оказания медицинской помощи.

ДТП - последние новости Украины

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушитель задержан, им оказался работник прокуратуры.

Напомним, как ранее сообщал Главред, за совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего главу Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн.

24 января в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блогер и волонтер Анна Жук, еще три человека - получили травмы. Стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении.

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Об источнике: Руслан Кравченко Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

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