В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

В результате выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию РФ.

В Саратовской области прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Взрыв прогремел в Красноармейском районе Саратовской области

В результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод

Мощный взрыв прогремел в Красноармейском районе Саратовской области прямо на магистральном нефтепроводе 8 сентября около часа ночи по местному времени.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как отметил собеседник агентства, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию РФ. По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн тонн в год.

Подробности взрыва нефтепровода

Согласно сообщениям в местных пабликах, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

Это третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

Как и в предыдущих случаях, дезинформационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями".

Удары по стратегическим целям РФ: мнение эксперта

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний высказался по поводу возможных целей для дальнобойных ударов Украины на территории России.

Комментируя перспективу атаки на так называемый "ямальский крест" — узловую точку пересечения российских газопроводов, он отметил: "Многое зависит от наших возможностей в производстве ракет, поскольку подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО". По его мнению, со временем угроза ударов по Ямальскому кресту и другим стратегически важным объектам станет весомым инструментом давления на российскую сторону.

Ранее в Кабмине объяснили, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ. Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины.

Напомним, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл".

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

