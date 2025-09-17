"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

То, на какие именно государства может осуществить следующее нападение Россия, будет зависеть от планов Путина относительно масштабов такой войны.

https://glavred.info/world/variantov-mnogo-protiv-kakih-eshche-gosudarstv-rossiya-mozhet-nachat-voynu-10698686.html Ссылка скопирована

Эксперт сказал, против каких еще государств Россия может начать войну/ коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru, скрин

Основные тезисы Жирохова:

То, на какие государства еще может напасть РФ, будет зависеть от планов Путина относительно масштабов такой войны

Есть несколько вариантов, на какие государства может напасть Россия

Есть ряд стран, на которые может осуществить следующее нападение страна-агрессор Россия. То, какая именно страна может оказаться в такой ситуации, будет зависеть от того, на какие масштабы новой войны ориентируется российский диктатор Владимир Путин.

В частности, если РФ будет планировать новую полномасштабную войну, то российские оккупанты могут напасть на Финляндию. Такое мнение высказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

видео дня

"Все зависит от того, какие будут планы у Путина относительно масштабов такой войны. Если Россия примет решение о полномасштабной войне, такая агрессии возможна против Финляндии. Большая протяженность границы позволит устроить Зимнюю войну 2.0. Если речь пойдет о локальном конфликте, россияне способны его устроить против стран Балтии по сценарию гибридной войны против Украины 2014 года", - отметил Жирохов.

В случае войны с Польшей россияне могут перебросить в Калининград, например, оперативно-тактические комплексы Искандер, говорит эксперт.

"В конце концов, остается и вариант с Сувальским коридором, в случае захвата которого будет поставлена точка в коммуникации между балтийскими странами и Европой. Польша в таком случае попадет в очень неприятную ситуацию. В общем вариантов очень много. Но пока я бы не стал говорить об определенной конкретике", - подытожил он.

Может ли РФ начать новую войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал следующую цель РФ для атаки. По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.

Также ранее была названа скрытая цель военных учений РФ. Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.

Напомним, в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной. Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.

Читайте также:

О персоне: Михаил Жирохов Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред