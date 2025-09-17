Укр
"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

Алёна Воронина
17 сентября 2025, 03:05
19
То, на какие именно государства может осуществить следующее нападение Россия, будет зависеть от планов Путина относительно масштабов такой войны.
Путин, учения
Эксперт сказал, против каких еще государств Россия может начать войну/ коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru, скрин

Основные тезисы Жирохова:

  • То, на какие государства еще может напасть РФ, будет зависеть от планов Путина относительно масштабов такой войны
  • Есть несколько вариантов, на какие государства может напасть Россия

Есть ряд стран, на которые может осуществить следующее нападение страна-агрессор Россия. То, какая именно страна может оказаться в такой ситуации, будет зависеть от того, на какие масштабы новой войны ориентируется российский диктатор Владимир Путин.

В частности, если РФ будет планировать новую полномасштабную войну, то российские оккупанты могут напасть на Финляндию. Такое мнение высказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.

видео дня

"Все зависит от того, какие будут планы у Путина относительно масштабов такой войны. Если Россия примет решение о полномасштабной войне, такая агрессии возможна против Финляндии. Большая протяженность границы позволит устроить Зимнюю войну 2.0. Если речь пойдет о локальном конфликте, россияне способны его устроить против стран Балтии по сценарию гибридной войны против Украины 2014 года", - отметил Жирохов.

В случае войны с Польшей россияне могут перебросить в Калининград, например, оперативно-тактические комплексы Искандер, говорит эксперт.

"В конце концов, остается и вариант с Сувальским коридором, в случае захвата которого будет поставлена точка в коммуникации между балтийскими странами и Европой. Польша в таком случае попадет в очень неприятную ситуацию. В общем вариантов очень много. Но пока я бы не стал говорить об определенной конкретике", - подытожил он.

Может ли РФ начать новую войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал следующую цель РФ для атаки. По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.

Также ранее была названа скрытая цель военных учений РФ. Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.

Напомним, в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной. Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.

Читайте также:

О персоне: Михаил Жирохов

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

