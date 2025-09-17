"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

Основные тезисы Жирохова:
- То, на какие государства еще может напасть РФ, будет зависеть от планов Путина относительно масштабов такой войны
- Есть несколько вариантов, на какие государства может напасть Россия
Есть ряд стран, на которые может осуществить следующее нападение страна-агрессор Россия. То, какая именно страна может оказаться в такой ситуации, будет зависеть от того, на какие масштабы новой войны ориентируется российский диктатор Владимир Путин.
В частности, если РФ будет планировать новую полномасштабную войну, то российские оккупанты могут напасть на Финляндию. Такое мнение высказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов в интервью Главреду.
"Все зависит от того, какие будут планы у Путина относительно масштабов такой войны. Если Россия примет решение о полномасштабной войне, такая агрессии возможна против Финляндии. Большая протяженность границы позволит устроить Зимнюю войну 2.0. Если речь пойдет о локальном конфликте, россияне способны его устроить против стран Балтии по сценарию гибридной войны против Украины 2014 года", - отметил Жирохов.
В случае войны с Польшей россияне могут перебросить в Калининград, например, оперативно-тактические комплексы Искандер, говорит эксперт.
"В конце концов, остается и вариант с Сувальским коридором, в случае захвата которого будет поставлена точка в коммуникации между балтийскими странами и Европой. Польша в таком случае попадет в очень неприятную ситуацию. В общем вариантов очень много. Но пока я бы не стал говорить об определенной конкретике", - подытожил он.
О персоне: Михаил Жирохов
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
