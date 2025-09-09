'От такого просто звереешь': журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

Журналист Дмитрий Хилюк признался, что отсутствие работы и каких-либо занятий становилось серьезным психологическим испытанием в плену.

Дмитрий Хилюк рассказал о "психологических пытках" в российских тюрьмах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Хилюка:

Пленных украинцев в Новозыбкове и Пакино не заставляли работать

Отсутствие каких-либо занятий становилось серьезным психологическим испытанием

Пленные просили хоть какую-то работу, чтобы не "сходить с ума" от бездействия

В российских тюрьмах украинских пленных не принуждали к работе. Однако именно отсутствие работы и любых занятий становилось одной из самых больших психологических трудностей для пленных. Об этом во время чата на Главреде рассказал журналист Дмитрий Хилюк, который три с половиной года находился в российском плену.

"Это интересная история. Потому что в Новозыбкове нам сказали: "Вам запрещено работать". Молодые ребята просили хоть какую-то работу, потому что говорили, что сходят с ума от того, что ничего не делают. В Новозыбкове хотя бы книжки давали, а в Пакино - нет. Люди в камерах сидели днями, все темы переговорили, друг на друга смотрели, и все. От такого просто звереешь", - поделился он.

Хилюк добавил, что пленные просили дать хоть какую-то работу, а кто обладал строительной или иной специальностью, предлагал россиянам что-то сделать. Однако на все просьбы отвечали: "Вам запрещено работать". По его словам, это правило действовало и в Новозыбкове, и в Пакино.

Журналист отметил, что это был яркий пример психологического давления.

"Они пытались довести людей до бешенства бесконечным "днем сурка", - рассказал Хилюк.

Что было самым страшным в плену

Ранее Дмитрий Хилюк рассказал Главреду, что самым тяжелым испытанием в плену была не физическая жестокость, а гнетущая неизвестность и ощущение безысходности. По его словам, сильнее всего психологически давило ощущение неопределенности, которое появилось на втором году заключения, когда стало понятно, что ни быстрого обмена, ни завершения войны ожидать не стоит.

"Часто в голове крутилась мысль: есть мизерный шанс на то, что ты поедешь домой завтра, но в то же время есть вероятность того, что ты будешь оставаться в плену еще десять лет. Эта неопределенность очень угнетала", - отметил он.

Хилюк добавил, что осужденным, которые знают свой срок наказания, бывает легче, потому что они могут отсчитывать дни до освобождения, тогда как пленные такого ориентира не имели.

Журналист Дмитрий Хилюк рассказал, что во время пребывания в плену в 2022 году украинцы почти не имели доступа к правдивой информации о событиях в Украине. Единственным источником новостей становились другие пленные украинцы, захваченные позже. Как сообщал Главред, сам Хилюк находился вместе с теми, кого взяли в плен еще весной 2022-го.

Также журналист отметил, что в России существует давно отработанная система подавления человеческого достоинства и ломки личности, которая берет начало еще со времен Ивана Грозного. По его словам, пытки и психологическое угнетение поставлены там на "научную основу". Попадая в плен, человек сразу сталкивается с попыткой врага шокировать, запугать и дезориентировать, чтобы лишить его силы к сопротивлению.

Кроме этого, Хилюк отметил, что российские оккупанты сознательно пытаются сломать волю украинских пленников, применяя систематические издевательства, изоляцию и психологическое давление. Пленные испытывают постоянный стресс, а отсутствие какой-либо деятельности или работы приводит к эмоциональному истощению и деградации.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

