Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

Некоторые "комплименты" могут вызвать негативные эмоции у девушки, поэтому их лучше избегать.

Вы узнаете:

Какие фразы лучше не говорить девушке в качестве комплимента

Можно ли говорить девушке, что она "не такая, как другие"

Многие девушки любят принимать комплименты от мужчин. Но не всегда они удачные и уместные. Мужчины часто даже не догадываются, что вместо приятного слова обидели девушку.

Главред узнал, какие комплименты категорически нельзя говорить девушке. Об этом в Instagram рассказал эксперт по технике речи и коммуникациям Павел Мацьопа.

Неудачные комплименты для девушек

Фраза "без макияжа ты совсем другая" не лучший вариант для комплимента девушке. Эксперт отметил, что создается впечатление, будто макияж изменил все, а без него девушка некрасива.

Также неуместно говорить "ты очень умная, я не ожидал". Это звучит как предубеждение, которое стоит оставить при себе.

"Здорово, что ты не такая, как другие" - также неудачный комплимент, который якобы намекает на многочисленный негативный опыт мужчины в прошлом. От таких рассказов лучше воздерживаться.

О персоне: Павел Мацьопа Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

