Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

Многие девушки любят принимать комплименты от мужчин. Но не всегда они удачные и уместные. Мужчины часто даже не догадываются, что вместо приятного слова обидели девушку.
Главред узнал, какие комплименты категорически нельзя говорить девушке. Об этом в Instagram рассказал эксперт по технике речи и коммуникациям Павел Мацьопа.
Неудачные комплименты для девушек
Фраза "без макияжа ты совсем другая" не лучший вариант для комплимента девушке. Эксперт отметил, что создается впечатление, будто макияж изменил все, а без него девушка некрасива.
Также неуместно говорить "ты очень умная, я не ожидал". Это звучит как предубеждение, которое стоит оставить при себе.
"Здорово, что ты не такая, как другие" - также неудачный комплимент, который якобы намекает на многочисленный негативный опыт мужчины в прошлом. От таких рассказов лучше воздерживаться.
О персоне: Павел Мацьопа
Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.
