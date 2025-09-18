Экс-узник Кремля рассказал, как изменилось отношение к россиянам после плена

Хилюк заявил, что будущие отношения с Россией остаются сложным и болезненным вопросом, ведь уровень ненависти к соседям чрезвычайно высок.

https://glavred.info/war/eks-uznik-kremlya-rasskazal-kak-izmenilos-otnoshenie-k-rossiyanam-posle-plena-10699064.html Ссылка скопирована

Дмитрий Хилюк как изменилось отношение к россиянам после лет плена / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Хилюк:

Россия никуда не исчезнет и украинцам придется жить рядом с РФ

Среди россиян есть здравомыслящие люди, но их очень мало

Россияне всегда относились пренебрежительно к украинцам

Соседство с Россией всегда будет сложным и напряженным, ведь пренебрежительное отношение к Украине и украинцам заложено в самой российской ментальности. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, который три с половиной года провел в российском плену, Дмитрий Хилюк, отвечая на вопрос о том, как изменилось его отношение к россиянам после плена.

Он подчеркнул, что вопрос будущих отношений с соседями чрезвычайно сложный, ведь жить рядом с ними придется всегда - они никуда не исчезнут. Рано или поздно придется строить определенные, хоть и напряженные и ограниченные, отношения, но как именно это делать, он не знает, поскольку уровень ненависти к ним чрезвычайно высок.

видео дня

"Я осознаю, что в России не все такие, что там есть здравомыслящие люди, но их мало - 1% или 0,5%, или 10%, но это точно абсолютное меньшинство. Там есть нормальные люди, которые знают, что Украина - самостоятельное государство, которые не хотят нашей земли и нашей крови. Но их очень и очень мало. Не могу сказать, что у россиян промытый мозг - мне кажется, что они такими были всегда. В тюрьме было много книг русских писателей, классиков, которые нам давали читать. Там не о чем было думать, поэтому читал и думал над той книгой. И могу сказать: россияне такими были всегда в своем отношении к Украине", - указывает он.

Хилюк отметил, что россияне всегда относились к украинцам свысока и пренебрежительно. В их представлении украинец - это лишь колоритная фигура в шароварах, которая варит борщ и танцует гопак. Для них Украина - это "Малороссия" с людьми в вышиванках, красивыми девушками и вкусной кухней.

"Как только украинец поднимает голову и говорит, что это его земля, и он будет на ней хозяйничать, в глазах россиян он сразу превращается в бандеровца, врага, националиста, которого сразу ненавидят", - резюмирует он.

Что больше всего раздражало россиян в украинских пленных

Как писал Главред, журналист Дмитрий Хилюк отметил, что война и режим Путина заставили многих украинцев переосмыслить ценность собственного государства.

"В общем, своими действиями россияне только укрепляли патриотизм тех, кто попал в плен", - сказал он.

По его словам, многие пленные до заключения не знали даже слов Гимна Украины, но выучили его уже там. Среди них были как молодые, так и люди около 60 лет. Многие впервые услышали о Бандере или Шухевиче и не знали ключевых событий украинской истории ХХ века. Однако ненависть к оккупантам и пережитые страдания разбудили интерес к прошлому Украины. В камерах люди начинали задавать вопросы тем, кто имел больше знаний, о фигурах национально-освободительного движения и исторических событиях.

Дмитрий Хилюк новости - что известно об условиях пребывания в плену

Как сообщал Главред, Хилюк отметил, что за более чем три года его пребывания в плену Украина настолько изменилась, что после освобождения приходится снова учиться жить в новой реальности.

Самым тяжелым испытанием в неволе для него и других украинцев стали не пытки или побои, а ощущение неизвестности и безысходности.

Он также подчеркнул, что в российских тюрьмах пленных не заставляли работать, однако именно отсутствие работы или любой занятости было одной из самых сильных психологических проблем.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред