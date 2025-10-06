В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть

Кратко:
- Крым атаковали дроны
- На нефтебазе в Феодосии вспыхнул мощный пожар
В ночь на 6 октября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза. Также в Крыму есть "прилет" по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.
Как пишет Крымский ветер, первые взрывы в Симферопольском районе были слышны около часа ночи. Взрывы прогремели в Евпатории, Феодосии, а также в районе Андреевки - там рядом расположен аэродром "Кача".
Около двух часов ночи в пабликах сообщили о якобы прилете по нефтебазе в Феодосии.
Сообщается, что удар по нефтебазе в Феодосии был очень мощным. Зарево от пожара видно с расстояния более 30 километров.
В Сети появились фото и видео.
Смотрите видео - В Феодосии горит нефтебаза:
Крымский ветер отмечает, что в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.
"Ранее нефтебазу атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22. А теперь целых будет еще меньше", - говорится в сообщении.
Кроме того в Крыму есть "прилет" по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.
"Поврежден один из радаров", - сообщил Крымский ветер около двух часов ночи.
Успешные операции в оккупированном Крыму
Как писал Главред, в ночь на 30 сентября украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.
21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.
21 сентября в Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщалось о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам. Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей.
Могут ли ВСУ прорваться в Крым: мнение эксперта
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.
"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - сказал Нарожный в эфире на Радио NV.
По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.
