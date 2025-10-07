Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

Россияне заявили об уничтожении неизвестного дрона с помощью "технических средств", хотя он попал в градирню Нововоронежской АЭС.

Атака дрона по Нововоронежской АЭС - что известно / Коллаж Главред, фото: "Росэнергоатом", скриншот с видео

Россия заявила об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС

Россияне с помощью "технических средств" по сути сами направили дрон прямо на Нововоронежскую АЭС

Россия обвинила Украину в якобы атаке украинского боевого дрона по Нововоронежской АЭС. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Отмечается, что атака произошла якобы в ночь на 7 октября. По данным российской стороны под удар попала градирня 6 энергоблока Нововоронежской АЭС.

В сообщении отмечается, что беспилотник был уничтожен с помощью технических средств. По информации "Росэнергоатома", разрушений и пострадавших нет, однако на охлаждающей башне остался темный след.

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным значениям. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу станции", - заявили в компании.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу Нововоронежской АЭС - сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки №4, №5 и №6, тогда как блок №7 проходит планово-предупредительный ремонт с 4 октября. Общая мощность станции составляет 2 556 МВт.

Как отключение нескольких энергоблоков российских АЭС может повлиять на энергосистему - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар пояснил, что атомная энергетика в России обеспечивает более 20% от общего производства электроэнергии (для сравнения, в Украине этот показатель составляет 56%). Остальную электрогенерацию в РФ формируют тепловые и гидроэлектростанции. Поэтому, по словам эксперта, даже в случае остановки нескольких энергоблоков об энергетическом коллапсе в стране речь не идет. "Но локальный блэкаут в нескольких областях вполне возможен", - сказал Гончар.

Провокации РФ на ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомным электростанциям, оправдывая это якобы атаками ВСУ на Запорожскую АЭС.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная прокомментировала ситуацию вокруг оккупированной Россией Запорожской атомной станции, отметив ее опасное состояние.

Заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук подчеркнула, что Запорожская АЭС находится в критически рискованном режиме, ведь длительная работа исключительно на генераторах технически невозможна.

