Москва готовится 'украсть' ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

Россия может переподключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме - при условии достройки линий передачи и преодоления противодействия, указывает Кошарная.

О чем сказала Кошарная:

Россия может подключить ЗАЭС к своей энергосистеме

ВСУ могут эффективно сорвать планы врага

Технически Россия имеет возможность подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Об этом в комментарии Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

Она отметила, что план переподключения был разработан еще в июле 2022 года после подрыва Каховской ГЭС. Уже в августе того года начались обстрелы, в результате которых из четырех линий выдачи мощности оставили только одну, создавая почву для остановки станции и ее перехода на российскую сеть.

Кошарная подчеркнула, что тогда реализовать этот замысел помешала атака ВСУ на подстанцию в Джанкойском районе, которая была уничтожена. Кроме того, херсонские партизаны подрывали опоры новой линии, которую россияне устанавливали весной и завершили в августе 2022 года. Это была та самая линия, опоры которой еще в 2015 году разрушали крымские татары. Несмотря на восстановление, они снова падали, и подключение так и не произошло.

"Сейчас ситуация повторяется - начинается новая фаза противодействия. Если понимать логику, то шансы, что россияне таки ее подключат, зависят от того, удастся ли им достроить последние участки до Энергодара. Только Вооруженные силы Украины могут помешать завершению этого проекта: если попадут - ремонтировать придется им; если же не попадут, то такая операция не является сложной технически, ведь после ударов по ТЭЦ в Белгороде видно, что поражение подобных объектов возможно. Надо поражать объекты под Молочанском, Мелитополем и Геническом - это 200-300 км, что не является техническим препятствием для наших средств. Тогда россияне будут вынуждены ремонтировать линию и подключать ее к украинской энергосистеме, потому что других вариантов у них не останется", - отмечает она.

Есть ли угроза ядерного инцидента на ЗАЭС - мнение эксперта

Как писал Главред, в публичном пространстве тема Запорожской АЭС обсуждается реже, однако сейчас наблюдается новая волна беспокойства относительно ее будущего. Как пояснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, информационный интерес снизился, поскольку все энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки. Это уменьшает риск ядерного инцидента, из-за чего многие почувствовали определенное успокоение.

"Если россияне захотят (а они захотят) возобновить работу одного из энергоблоков ЗАЭС, возникнет много рисков, связанных с тем, что нужно выполнить целый комплекс работ на энергоблоке, который последние два года находился в абсолютно аномальных условиях работы. Здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому эта тема снова приобретает актуальность", - указал он.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, международное агентство по атомной энергии ведет сотрудничество с обеими сторонами войны в Украине, чтобы как можно быстрее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, из-за действий РФ по состоянию на 27 сентября станция уже четыре дня оставалась без электроэнергии. Он подчеркнул, что Москва фактически готовится присвоить ЗАЭС. Это уже десятое отключение питания, вызванное российской агрессией.

МАГАТЭ отмечает, что нынешняя ситуация особенно тревожная, ведь столь долгого перерыва в поставках электроэнергии на Запорожской АЭС ещё не было.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

