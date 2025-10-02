Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

Вы узнаете:
Украинская известная певица Мария Яремчук, которая ранее родила ребенка и долгое время ведет затворнический способ жизни, вышла на связь с поклонниками.
На своей странице в соцсетях артистка записала обращение к фанатам и рассказала, что она реализовала миссию - почтить память легендарного отца Назария Яремчука. Как оказалось, Мария перевыпустит одну из пластинок музыканта.
"Год назад свет увидел проект "Re: Yaremchuk" - это был документальный фильм о Назарии Яремчуке и альбом-перепев его песен с участием прекрасных, талантливых украинских артистов. Этот проект довольно успешно всколыхнул целый пласт украинской культуры и очень круто откликнулся среди молодого поколения, что было его задачей. Сегодня я к вам с еще одной хорошей новостью: хочу анонсировать перевыпуск пластинки 1980 года "Несравненный мир красоты", - поделилась Яремчук.
Также Мария отметила, что оригинальная пластинка вышла 45 лет назад и ее нет в Сети.
"Этот альбом - это настоящая жемчужина украинской классики, один из лучших образцов тогдашней украинской дискографии. Это молодой Яремчук - это фанк, соул, оркестровый фолк-поп и несравненный мир красоты Карпат", - добавила певица.
Смотрите обращение Марии Яремчук к поклонникам:
О персоне: Мария Яремчук
Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.
