Ани Лорак не захотела праздновать в террористической России.

Ани Лорак - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак побывала в Париже

Какой сюрприз ей сделал муж

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о войне в родной стране, отпраздновала 47-летие.

Как стало известно из соцсетей, в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку.

Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

"Я наслаждаюсь каждым мгновением с тобой так, словно это последняя секунда. С днем рождения, моя любовь", — отметил Виджраку.

Ани Лорак в Париже / фото: скрин instagram.com, Исаак Виджраку

Также предательница поблагодарила супруга за прекрасный день и пообещала не забыть его.

"Спасибо, любимый. Это была незабываемая ночь!" — написала запроданка.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Лорак вышла замуж за Исаака Виджраку в сентябре 2024 года, а тайную свадьбу они сыграли в феврале на Мальдивах. Это уже второй брак певицы, ранее она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

