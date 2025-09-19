Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицы

Вы узнаете:
- Певица Valeriya Force обвинила Ани Лорак в плагиате
- Какую работу она скопировала
Предательницу Украины певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force (Валерия Симулик), которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.
Valeriya Force записала видео в своем TikTok и возмутилась наглым плагиатом своей работы. Она сообщила, что менеджер прислал ей видео Ани Лорак на песню "Чужие", и она нашла в нем слишком много совпадений с клипом на свою песню "Take Me Higher".
"Ани Лорак скопировала мой клип. Конечно, я знаю, что много кто вдохновляется западными артистами, но недавно мой менеджер прислала мне клип Ани Лорак и написала, что возможно ее команда вдохновилась нашим видео в YouTube", — рассказала Валерия.
Певица отметила, что в клипе слишком много схожестей для простого совпадения, ведь ее работа вышла намного раньше.
@valeriya.force Напишіть вашу думку ?❤️ #Євробачення2026#Плагіат#КопіяЧиВипадковість#МузикаУкраїни#УкраїнськийАртист#СправжнійТалант#Eurovision#MusicIndustry#MusicScandal#CopyOrInspiration#GlobalMusic#ArtistTalk#BehindTheScenes♬ original sound - valeriya.force
"Мой клип вышел на 8 месяцев раньше и похоже все: жесты, костюмы, съемка, цвет кадров", — заметила Valeriya Force.
Певица призвала поклонников рассудить, видят ли они совпадения в музыкальных работах. Комментаторы согласились, что сходства слишком очевидны.
О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
