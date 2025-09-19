Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицы

Ани Лорак скопировала работу певицы Valeriya Force.

https://glavred.info/starnews/kreativ-konchilsya-ani-lorak-spalilas-na-plagiate-izvestnoy-ukrainskoy-pevicy-10699478.html Ссылка скопирована

Ани Лорак сплагиатила клип Valeriya Force / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Valeriya Force

Вы узнаете:

Певица Valeriya Force обвинила Ани Лорак в плагиате

Какую работу она скопировала

Предательницу Украины певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force (Валерия Симулик), которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

Valeriya Force записала видео в своем TikTok и возмутилась наглым плагиатом своей работы. Она сообщила, что менеджер прислал ей видео Ани Лорак на песню "Чужие", и она нашла в нем слишком много совпадений с клипом на свою песню "Take Me Higher".

видео дня

Valeriya Force сравнила свой клип с работой Ани Лорак / Скрин видео: tiktok.com, Valeriya Force

"Ани Лорак скопировала мой клип. Конечно, я знаю, что много кто вдохновляется западными артистами, но недавно мой менеджер прислала мне клип Ани Лорак и написала, что возможно ее команда вдохновилась нашим видео в YouTube", — рассказала Валерия.

Певица отметила, что в клипе слишком много схожестей для простого совпадения, ведь ее работа вышла намного раньше.

"Мой клип вышел на 8 месяцев раньше и похоже все: жесты, костюмы, съемка, цвет кадров", — заметила Valeriya Force.

Певица призвала поклонников рассудить, видят ли они совпадения в музыкальных работах. Комментаторы согласились, что сходства слишком очевидны.

Поклонники увидели в клипе Ани Лорак плагиат Valeriya Force / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Фанаты Valeriya Force обвинили Лорак в плагиате / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Комментаторы выразили поддержку Valeriya Force / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак стала посмешищем в РФ. Супруг Ани Лорак занимается тем, что вручает своим знакомым из шоу-бизнеса особые амулеты, обещая им любовь, богатство, здоровье и удачу. Поскольку русский язык ему так и не покорился, роль переводчицы для него взяла на себя сама Лорак.

Также Ани Лорак пожаловалась на трудности в общении со своей дочерью Софией. Артистка призналась, что ей стало нелегко находить общий язык с ребенком, особенно после того как София подружилась с дочерью Филиппа Киркорова.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред