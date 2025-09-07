Укр
Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

Алена Кюпели
7 сентября 2025, 21:59
Мужа Лорак не могут выдержать в российском шоу-бизнесе из-за его торговли.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак и Исаак Виджраку зарабатывают как могут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

А попала она в такое положение из-за своего мужа-массажиста и йога-инструктора Исаака Виджраку.

Виджраку сделал новое признание
Виджраку сделал новое признание / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Как пишут российские пропагандисты, муж предательницы Лорак дарит свои амулеты звездам российского шоу-бизнеса, убеждая, что они принесут им любовь, деньги, здоровье и успех. А так как русский язык он до сих пор не выучил, Лорак выступает в роли переводчицы.

"Каролина уже похожа на помощницу продавца в сувенирной лавке. Ну это смешно. Все терпят этого Исаака только из уважения к ней, а он этим пользуется. Но кто-нибудь его все-таки пошлет", - говорят коллеги певицы.

Отношения Лорак с Виджраку

Предательница Лорак познакомилась с Виджраку в Греции, после чего певица полетела в Испанию на оздоровление: там роман получил продолжение и развитие. 27 сентября, в день рождения Лорак, Виджраку сделал предложение. Пара устроила секретное торжество на Мальдивах. Дочь Лорак София и дети Виджраку не присутствовали на церемонии.

Свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку
Свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку / instagram.com/anilorak

Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.

Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

