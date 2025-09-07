Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

Мужа Лорак не могут выдержать в российском шоу-бизнесе из-за его торговли.

https://glavred.info/starnews/skoro-poshlyut-muzha-lorak-ele-terpyat-v-zvezdoy-tusovke-iz-za-ego-naglogo-povedeniya-10696103.html Ссылка скопирована

Ани Лорак и Исаак Виджраку зарабатывают как могут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

Что пытается сделать муж Лорак

Как она ему в этом помогает

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

А попала она в такое положение из-за своего мужа-массажиста и йога-инструктора Исаака Виджраку.

видео дня

Виджраку сделал новое признание / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Как пишут российские пропагандисты, муж предательницы Лорак дарит свои амулеты звездам российского шоу-бизнеса, убеждая, что они принесут им любовь, деньги, здоровье и успех. А так как русский язык он до сих пор не выучил, Лорак выступает в роли переводчицы.

"Каролина уже похожа на помощницу продавца в сувенирной лавке. Ну это смешно. Все терпят этого Исаака только из уважения к ней, а он этим пользуется. Но кто-нибудь его все-таки пошлет", - говорят коллеги певицы.

Отношения Лорак с Виджраку

Предательница Лорак познакомилась с Виджраку в Греции, после чего певица полетела в Испанию на оздоровление: там роман получил продолжение и развитие. 27 сентября, в день рождения Лорак, Виджраку сделал предложение. Пара устроила секретное торжество на Мальдивах. Дочь Лорак София и дети Виджраку не присутствовали на церемонии.

Свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку / instagram.com/anilorak

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.

Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред