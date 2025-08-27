Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

Кратко:
- Как выглядят путинистки
- Что с ними не так
В террористической России высмеяли бывших украинок, так называемых певиц - Ани Лорак и Анну Асти, которые поддержали РФ в ее нападении на Украину и продолжают выступать перед россиянами, признаваясь им в любви.
Запроданки появились на музыкальном фестивале Новая волна, который сейчас проходит в Казани, РФ.
Они фотографировались на фоне баннера музыкального события и российские пропагандистские СМИ назвали женщин "Дива и Царица".
Однако российские ценители попсы не согласились с комплиментами "креативных" журналистов, и "отсыпали" комплиментов бывшим украинкам по полной.
Ани Лорак – позиция
Ани Лорак продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о террористическом нападении на ее родную страну.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.
А также Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню. А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.
О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
