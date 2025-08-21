Укр
"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

Элина Чигис
21 августа 2025, 09:09
Евгений Нищук считает, что Лорак и Повалий могли сделать другой выбор.
Ани Лорак
Ани Лорак - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Евгений Нищук рассказал о Лорак и Повалий
  • Как он к ним относится

Украинский актер и бывший министр культуры Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

В интервью для Slawa life актер подчеркнул, что украинцы должны забыть пророссийских артистов.

"У них еще был шанс сделать для себя выбор, последний шанс. Потому что я об этом шансе говорил еще в 2014 году, когда пришел, и сказал, что неуместно, надо сделать определенный выбор. И Лорак, и Повалий, и так далее. У них последний шанс был покаяться, когда уже полетели полноценно ракеты на всю Украину, не только на восточную часть или на Крым наш. Они этого не сделали", - отметил Евгений.

Таисия Повалий иногда выступает в Кремле
Таисия Повалий иногда выступает в Кремле / фото: t.me, Таисия Повалий

Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

"Что это значит? Что они наконец-то поняли, что возвращения не будет. Все то время они же кормили, так как здесь так называемая шестая колонна всех медведчуковских прихвостней, они же говорили: "Еще немного подождите и все изменится. Все будет – и Повалий вернется звездой, и все остальное". И они этим жили, пока поняли вот сейчас, что ничего – все, они навсегда оторваны", – добавил Нищук.

Смотрите видео интервью Евгения Нищука:

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщали российские пропагандисты.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Ани Лорак Таисия Повалий Евгений Нищук новости шоу бизнеса
