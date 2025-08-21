"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

Евгений Нищук считает, что Лорак и Повалий могли сделать другой выбор.

Украинский актер и бывший министр культуры Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

В интервью для Slawa life актер подчеркнул, что украинцы должны забыть пророссийских артистов.

"У них еще был шанс сделать для себя выбор, последний шанс. Потому что я об этом шансе говорил еще в 2014 году, когда пришел, и сказал, что неуместно, надо сделать определенный выбор. И Лорак, и Повалий, и так далее. У них последний шанс был покаяться, когда уже полетели полноценно ракеты на всю Украину, не только на восточную часть или на Крым наш. Они этого не сделали", - отметил Евгений.

Таисия Повалий иногда выступает в Кремле / фото: t.me, Таисия Повалий

Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

"Что это значит? Что они наконец-то поняли, что возвращения не будет. Все то время они же кормили, так как здесь так называемая шестая колонна всех медведчуковских прихвостней, они же говорили: "Еще немного подождите и все изменится. Все будет – и Повалий вернется звездой, и все остальное". И они этим жили, пока поняли вот сейчас, что ничего – все, они навсегда оторваны", – добавил Нищук.

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщали российские пропагандисты.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

