Ани Лорак продолжает развлекать россиян.

Ани Лорак записала новую песню

Какой отзыв написал ее муж

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак показала поклонникам фрагмент новой песни.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала соответствующее видео, песня будет доступна с 22 августа. На кадрах Лорак была одета в темной одежде и с ярким макияжем.

Россияне порадовались премьере, а также интересным стал комментарий нового мужа предательницы – испанца Исаака Виджраку.

"Уверяю вас, ваши сердца уже не будут прежними после этого хита", - написал тренер по йоге.

Комментарий Исаака Виджраку / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщали российские пропагандисты.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

