Запроданка Ани Лорак тщательно скрывает все, что касается места проживания своей матери.

Где сейчас живет мать Ани Лорак / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/anilorak

У предательницы Ани Лорак, которая несмотря на жестокое нападение террористической России на Украину, продолжает жить и зарабатывать там, признаваясь в любви российскому зрителю, есть мать, которую зовут Жанна Линькова.

Лорак редко делится фото женщины и практически не показывает ее в социальных сетях. На редких фото она пишет слезливые посты, касающиеся матери и очевидно, что общественность интересует - где же сейчас находится мама одной из главных предательниц Украины.

Что известно о матери Ани Лорак

Жанна Линькова родила свою дочь 27 сентября 1978 года в небольшом городе Кицмань на севере Черновицкой области.

Дом, где родилась Каролина Куек / Фото Википедии

Как пишет Википедия, родители Лорак расстались ещё до её рождения. Мать Жанна Васильевна дала дочери фамилию отца, а имя выбрала в честь пани Каролины (Виктория Лепко), одной из своих любимых героинь телепередачи Кабачок "13 стульев".

Лорак с матерью / Фото Википедия

Лорак не раз рассказывала о том, что ее детство было бедным. В шесть лет запроданку отдали в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями (у неё было три брата, но старший, Сергей, погиб на войне в Афганистане, когда Лорак было 9 лет) воспитывалась до 7-го класса.

Лорак как то жаловалась, что ей приходилось донашивать одежду за старшими братьями. Позже, после того, как умер ее брат - государство выделило квартиру семье предательницы, куда они и переехали.

Лорак с матерью и братьями / Фото Википедия

Где живет мать Ани Лорак

Лорак редко "светит" свою мать в социальных сетях, однако иногда она все же проскакивает на ее фото.

Мать Лорак с дочерью и внучкой несколько лет назад / Фото соцсети

В частности, она недавно поздравляла ее с праздником и даже выкладывала совместное фото. На изображении видно, что фото более-менее свежее - ведь мать Лорак выглядит постаревшей.

Мать Лорак - как она выглядит сейчас / Фото Instagram/anilorak

Кстати, на фото у матери Лорак видна защитная маска. Можно предположить, что фото было сделано в ковидные времена, когда ношение масок было обязательным.

Но есть и более свежее фото, на котором певица поздравляет свою мать с днем рождения. Где произошла эта встреча - неизвестно. Очевидно, что Лорак не сунется в Украину из-за своего предательства. Вполне возможно, что она забрала мать к себе в террористическую Москву или же встретилась с ней на нейтральной территории.

Как сейчас выглядит мать запроданки Лорак / Фото Instagram/anilorak

Эта молчанка по поводу матери наводит на мысль, что Лорак таки забрала ее к себе, на новую родину Россию.

Что известно об отце Лорак

К слову, Ани Лорак в средине апреля 2024 года потеряла отца. Однако траур ее продлился недолго. Даже смерть близкого человека не удержала ее от празднования Дня рождения Филиппа Киркорова, ее кума.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Напомним, ранее стало известно, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег. В Украине, по понятным причинам, она никогда уже не сможет выступить. Однако и в ее любимой террористической России ей также не рады. Поэтому ей остается единственное - гастролировать по курортным городам и петь перед либеральными толстосумами, которые еще и при этом будут есть и пить.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

