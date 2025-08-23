Муж Лорак Виджраку не нашел времени поддержать певицу-запроданку Лорак.

Ани Лорак и Исаак Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, лишилась поддержки своего мужа-испанца - Исаака Виджраку.

Об этом она лично рассказала российским пропагандистам.

Артистка появилась на красной дорожке открытия конкурса "Новая волна" одна. По словам предательницы Лорак, у ее йога-инструктора возникли срочные дела. "Исаак ко мне присоединится буквально через пару дней, у него пока дела", — объяснила свое одиночество предательница.

Как известно, муж Лорак занят изготовлением амулетов. Видимо, именно эти "важные" дела и задержали испанца.

Муж Лорак принял важное решение / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

Лорак также заявила, что они часто устраивают себе романтические вечера. "Главное, чтобы была взаимная обоюдная симпатия, желание радовать свою половинку. А то мы часто любим заплывать в какие-то отношения, где мы даем все, а мужчина не очень старается. Мы с Исааком, конечно, устраиваем романтики, причем, это может быть что угодно — прогулки на природе, поход в ресторан, кофе в постель", - похвастала йога-мужем Лорак.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

