Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

Элина Чигис
22 августа 2025, 18:21
73
У Филиппа Киркорова есть страх всю жизнь.
Ани Лорак, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - падение на сцене / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров упал на сцене
  • Что он рассказал Ани Лорак

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поговорил со своей кумой Ани Лорак.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров упал с лестницы во время выступления и признался предательнице Украины Лорак, что всю жизнь боится ступеней.

видео дня

"21 августа в Казани состоялось открытие фестиваля "Новая волна", на котором выступил Филипп Киркоров. Это был его первый выход на сцену после получения ожога весной. Еще на репетиции певец едва держался на ногах, когда поднимался по движущейся лестнице. Тогда его удерживал ассистент. Но во время концерта помогать артисту было некому, поэтому он, оступившись, упал, но продолжил петь", - написали СМИ.

Смотрите видео падения Киркорова:

Падение Филиппа Киркорова
Падение Филиппа Киркорова / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

После падения предательница Лорак решила утешить Киркорова, а после этого он сделал признание и журналистам.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Диету сейчас соблюдаю жесткую, надо возвращаться в форму. Лето есть лето… Я не скрывал, что у меня сахарный диабет никогда. Болезни все переживают достаточно серьезно. Но сегодняшняя медицина высока… На руке еще есть рана, надо еще зажить", - сказал путинист.

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

18:33Мир
Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:39Украина
"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники истории

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники истории

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

Последние новости

19:28

Рис получится идеально рассыпчатым: главный секрет безупречного блюда

19:27

Мне совершенно плевать: Лолита решилась на радикальные меры в отношении дочки

19:10

Когда Путин встретится с Зеленским?мнение

18:38

В Украине "мясо для бедных" стало роскошью - цены сравнялись с олениной

18:33

Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
18:24

5 интересных фактов об английском языке: что стоит знать новичкам

18:21

Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

Реклама
17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

15:49

Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

15:48

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

15:34

Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

15:26

Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

Реклама
15:15

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:13

Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всемВидео

15:09

Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минутуВидео

14:44

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:19

В РФ скончался популярный певец, автор известных хитовВидео

14:12

ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

13:53

"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

13:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам - прибыль, Стрельцам - грандиозный успех

13:34

Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

13:14

Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

13:04

Тюрьма или большой штраф за побег за границу: Кабмин подал законопроект

12:45

Диагностировали тяжелое заболевание: Кикроров рухнул со сцены и не смог встатьВидео

12:40

Горовая впервые заговорила о женитьбе со своим избранником: "Пять лет вместе"

12:31

Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд

12:13

Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

12:08

"Соглашения не будет": мирные усилия Трампа зашли в тупик за четыре дня - WSJ

11:55

Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкусВидео

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснилВидео

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

Реклама
11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ

10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять