Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

У Филиппа Киркорова есть страх всю жизнь.

https://glavred.info/starnews/putinist-kirkorov-slil-vsyu-pravdu-o-sebe-predatelnice-lorak-detali-10691894.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - падение на сцене / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров упал на сцене

Что он рассказал Ани Лорак

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поговорил со своей кумой Ани Лорак.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров упал с лестницы во время выступления и признался предательнице Украины Лорак, что всю жизнь боится ступеней.

видео дня

"21 августа в Казани состоялось открытие фестиваля "Новая волна", на котором выступил Филипп Киркоров. Это был его первый выход на сцену после получения ожога весной. Еще на репетиции певец едва держался на ногах, когда поднимался по движущейся лестнице. Тогда его удерживал ассистент. Но во время концерта помогать артисту было некому, поэтому он, оступившись, упал, но продолжил петь", - написали СМИ.

Смотрите видео падения Киркорова:

Падение Филиппа Киркорова / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

После падения предательница Лорак решила утешить Киркорова, а после этого он сделал признание и журналистам.

Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Диету сейчас соблюдаю жесткую, надо возвращаться в форму. Лето есть лето… Я не скрывал, что у меня сахарный диабет никогда. Болезни все переживают достаточно серьезно. Но сегодняшняя медицина высока… На руке еще есть рана, надо еще зажить", - сказал путинист.

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред