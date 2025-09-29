'Сценарий может быть худший': украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

Отсутствие внешнего электроснабжения на оккупированной Запорожской АЭС создает критические риски для ядерной и радиационной безопасности, предупредил Кориков.

https://glavred.info/ukraine/scenariy-mozhet-byt-hudshiy-ukraincev-predupredili-o-yadernoy-i-radiacionnoy-ugroze-10702346.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

ЗАЭС уже 6 дней отрезана от украинской энергосистемы

Неизвестно сколько на станции есть топлива для работы резервных генераторов

Авария может вызвать радиационные последствия для Украины и Европы

Запорожская атомная электростанция уже шесть суток отрезана от украинской энергосистемы, а ее критически важные системы работают исключительно благодаря резервным дизельным генераторам. Такая ситуация создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности, ведь запасы топлива ограничены, а промедление с восстановлением внешнего электроснабжения может привести к катастрофическим последствиям не только для Украины, но и для Европы. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - Госатомрегулирования в Facebook.

"Отсутствие внешнего электроснабжения ЗАЭС из украинской энергосистемы несет большие угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - указывает председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков. видео дня

По его словам, оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС уже шесть дней находится без связи с украинской энергосистемой, а питание критически важных для безопасности АЭС систем обеспечивается резервными дизельными электростанциями.

Кориков подчеркнул, что игнорирование оккупантами требований ядерной и радиационной безопасности, обстрелы и повреждения линий электропередач, а также препятствия, которые создают для их восстановления украинские специалисты, могут привести к худшему сценарию. Пока неизвестно, какие запасы дизельного топлива остаются на площадке ЗАЭС и на сколько хватит работы генераторов для поддержания систем безопасности.

"Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки", - отметил он.

Кориков подчеркнул, что если оккупанты в ближайшее время не восстановят условия для подключения ЗАЭС к украинской энергосистеме, а запасы дизельного топлива на площадке иссякнут, возможно возникновение аварийной ситуации с радиационными последствиями не только для Украины, но и для стран Европы.

В Госатомрегулировании напомнили, что надежное внешнее электроснабжение определено Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси как один из семи ключевых элементов ядерной безопасности и один из пяти принципов предотвращения аварии и обеспечения целостности ЗАЭС. Однако Россия цинично игнорирует эти требования, равно как и многочисленные резолюции Совета Управляющих МАГАТЭ, Генеральной конференции МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН, призывающие к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и возвращению ее под контроль Украины.

/ Инфографика: Главред

Сможет ли РФ запустить ЗАЭС - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар оценил перспективы возобновления работы Запорожской АЭС российскими оккупантами и роль МАГАТЭ в этом процессе.

По его словам, Россия пыталась перезапустить станцию в 2023 и 2024 годах и имеет такие же планы на 2025-й. Оккупанты декларируют намерение возобновить работу всех шести энергоблоков, но реально, как считает эксперт, может заработать только два или даже один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это подчеркивают", - сказал Гончар.

Гончар пояснил, что россиянам нужна дополнительная генерация, поскольку оккупированные территории юга Украины и Крыма создают чрезмерную нагрузку на энергодефицитный южный регион России. Мощностей Ростовской АЭС не хватает для обеспечения как собственных потребностей, так и оккупированных украинских земель.

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на временно оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС уже более трех суток нет внешнего питания. Подобного длительного отключения на станции еще не фиксировали, что вызвало серьезное беспокойство у МАГАТЭ. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию "глубоко тревожной" и даже провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, однако это не дало результатов.

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием к России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, сообщило Министерство энергетики.

Причиной обесточивания стали обстрелы российскими войсками линий электропередач, которые соединяют станцию с энергосистемой Украины. Именно эта линия обеспечивает потребности, необходимые для поддержания надлежащего уровня радиационной безопасности.

Другие новости:

Об источнике: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины и который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере безопасности использования ядерной энергии. Миссией Госатомрегулирования является государственное регулирование ядерной и радиационной безопасности в Украине в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, основанное на принципах: независимости, беспристрастности, компетентности, ответственности, объективности и открытости, обеспечения соблюдения требований ядерной защищенности и гарантий нераспространения ядерного оружия, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред