Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической.

https://glavred.info/ukraine/kriticheskaya-situaciya-na-zaporozhskoy-aes-v-magate-otreagirovali-10702829.html Ссылка скопирована

Что сказали в МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, flickr

Вы узнаете:

Что сказали в МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС

Существует ли угроза Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии сотрудничает с обеими сторонами войны в Украине, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления.

видео дня

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго", - отметил глава государства.

По его словам, Украина располагает информацией, что один из генераторов вышел из строя, поскольку россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

"И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и с Минэнерго. Я поручил правительству - Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел - привлечь внимание мира максимально к этой ситуации", - подчеркнул Зеленский.

Инфографика: Главред

Какие возможные последствия отключения ЗАЭС от электроснабжения - мнение эксперта

Как писал Главред, в случае полной потери электроснабжения на Запорожской АЭС до расплавления активной зоны может оставаться около 27 часов. В случае аварии радиоактивное облако может накрыть не только Украину, но и Кубань, Польшу и страны Балтии. Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в интервью Oboz.ua объяснила, что пока станция подключена к объединенной энергосистеме, она имеет возможность потреблять электроэнергию для собственных нужд - работы систем безопасности и насосов. Однако при потере внешнего питания может произойти серьезная авария, подобная той, что произошла на Фукусиме, когда произошло расплавление активной зоны.

"Но после Фукусимы на ЗАЭС на случай потери внешнего энергоснабжения установили резервные дизель-генераторы, которые способны снимать с реакторов тепло. Однако загвоздка в том, что при каждом реакторе есть еще и шесть приреакторных бассейнов выдержки, в которых находится отработанное топливо, не считая сухого хранилища, где топливо - в контейнерах. Именно поэтому для того, чтобы системы безопасности работали, нужно внешнее энергоснабжение. Согласно нормативам, дизель-генераторы должны иметь запас топлива на 10 дней. Сколько на ЗАЭС реально, я не знаю", - сказала Кошарная.

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Запорожская атомная электростанция уже шесть дней отключена от украинской энергосистемы, что представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Ограниченные запасы топлива и промедление с восстановлением внешнего электроснабжения могут иметь катастрофические последствия для Украины и всей Европы, сообщили в Госатомрегулировании.

Из-за действий России ЗАЭС по состоянию на 27 сентября оставалась без электричества четвертые сутки, и, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Москва готовится присвоить станцию.

Такого длительного отсутствия питания на объекте еще не было, что вызывает беспокойство у МАГАТЭ. Как отмечает The Guardian, аварийные генераторы поддерживают работу систем охлаждения и безопасности после отключения последней линии электропередач 23 сентября в 16:56 со стороны России.

Другие новости:

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред