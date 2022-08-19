Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

Расплавление реакторов ЗАЭС возможно через 3 часа после отключения питания / Фото УНИАН, pixabay.com

В случае полной потери энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции и остановки реакторов до момента расплавления их активной зоны пройдет 27 часов. Если же реакторы будут работать, это время сокращается до 3-6 часов. В случае аварии радиоактивное облако может накрыть не только Украину, но и Кубань, а также Польшу и страны Балтии.

Как рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью изданию Obozrevatel, пока Запорожская АЭС работает в объединенной энергосистеме, она может потреблять электроэнергию для собственных нужд, для работы систем безопасности, насосов и всего прочего. Если теряется внешнее энергоснабжение, то может произойти серьезная авария, как было на Фукусиме, когда произошло расплавление активной зоны.

"Но после Фукусимы на ЗАЭС на случай потери внешнего энергоснабжения установили резервные дизель-генераторы, которые способны снимать с реакторов тепло. Однако загвоздка в том, что при каждом реакторе есть еще и шесть приреакторных бассейнов выдержки, в которых находится отработанное топливо, не считая сухого хранилища, где топливо – в контейнерах. Именно поэтому для того, чтобы системы безопасности работали, нужно внешнее энергоснабжение. Согласно нормативам, дизель-генераторы должны иметь запас топлива на 10 дней. Сколько на ЗАЭС реально, я не знаю", - сказала Кошарная.

По ее словам, если теряется внешнее энергоснабжение, дизель-генераторы не работают, то с момента этого события до расплавления активной зоны пройдет всего лишь 27 часов.

"Если же энергоблоки работают, пусть и не на полной мощности, 800 и 600 мегаватт, как сейчас, то, если вдруг такое случается, системы защиты автоматически срабатывают, гасят ядерную реакцию внутри блока, но время до расплавления активной зоны составляет 3-6 часов", - добавила эксперт.

Кошарная отметила, что в зависимости от погодных условий, загрязнение от аварии на ЗАЭС может пойти на Украину, Польшу, страны Балтии.

"В России понимают, что может пойти и на Кубань. Есть расчеты на 27 июля 2022 года. Основные осадки цезия-137 падают именно на Кубань. Эти земли в течение 300 лет не будут пригодны для сельхозработ. Поэтому России нужна безопасная АЭС, она же хочет переключить ее на Крым и на объединенную энергосистему на Кубань. Поэтому она пугает и шантажирует. А наводчиком является "Росатом", - резюмировала Кошарная.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

14 августа в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской атомной электростанции пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная заявила, что если на Запорожской АЭС будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Кошарная также считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

18 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты планируют провести в пятницу, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС. Они объявили на атомной электростанции неожиданный "выходной", и в этот день там будет находиться только оперативный персонал. Для всех остальных работников вход на станцию будет закрыт.

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