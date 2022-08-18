Оккупанты покинули Запорожскую АЭС и готовятся провести там теракт – разведка/ УНИАН, Reuters

Российские оккупанты планируют провести в пятницу, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС. Они объявили на атомной электростанции неожиданный "выходной", и в этот день там будет находиться только оперативный персонал.

Для всех остальных работников вход на станцию будет закрыт. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Территорию объекта уже покинули представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на АЭС.

В то же время в российском Минобороны заявили, что якобы Вооруженные силы Украины готовят некий "теракт".

"В сообщении (Минобороны РФ – ред.) говорится, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти", –отмечают в ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что такое поведение российских оккупантов может свидетельствовать о подготовке провокаций именно с их стороны.

"По имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же, приурочить это преступление к пребыванию в Украине Генерального секретаря ООН", – отмечают в Главном управлении разведки.

Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, российские захватчики уже неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. В "Энергоатоме" уже заявляли, что из-за обстрелов со стороны оккупантов есть серьезная угроза распыления радиации. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, зачем РФ обстреливает ЗАЭС. Он отметил, что это провокация и игра на "ядерных нервах" как Украины, так и всего мира в целом. Таким образом Россия пытается держать всех в заложниках, показывая, что если она не применит тактическое или стратегическое ядерное оружие, то может применить "мирное ядерное оружие".

Ранее сообщалось, что российские захватчики угрожают Украине, что они могут остановить работу Запорожской атомной электростанции. В РФ заявили, что якобы они рассматривают вариант вывести в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоки, а это приведет к остановке работы ЗАЭС.

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