Выдвигают абсурдные условия: РФ угрожает остановить работу ЗАЭС

РФ угрожает остановить работу Запорожской АЭС/ Reuters, Telegram Андрей Ермак

Российские захватчики угрожают Украине, что они могут остановить работу Запорожской атомной электростанции. В РФ заявили, что якобы они рассматривают вариант вывести в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоки, а это приведет к остановке работы ЗАЭС.

Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова процитировало российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", – сказал генерал-лейтенант армии оккупантов.

При этом в качестве причины возможной остановки ЗАЭС он цинично назвал якобы "обстрелы атомной электростанции со стороны Украины".

Обстрелы оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, российские захватчики уже неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. В "Энергоатоме" уже заявляли, что из-за обстрелов со стороны оккупантов есть серьезная угроза распыления радиации. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, зачем РФ обстреливает ЗАЭС. Он отметил, что это провокация и игра на "ядерных нервах" как Украины, так и всего мира в целом. Таким образом Россия пытается держать всех в заложниках, показывая, что если она не применит тактическое или стратегическое ядерное оружие, то может применить "мирное ядерное оружие".

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