Ударят в День Независимости: РФ везет к границе с Украиной эшелоны с ракетами к ЗРК С-300

РФ везет к границе с Украиной эшелоны с ракетами к ЗРК С-300/ mil.ru

Россия стягивает к украинской границе и на оккупированные территории ракеты и боеприпасы. В частности, страна-агрессор в начале августа отправила из Улан-Удэ эшелоны, в которые входят 28 вагонов с боеприпасами, в том числе с 32 ракетами к зенитно-ракетным комплексам С-300.

Ожидается, что эти эшелоны прибудут к границе с Украиной ориентировочно в 20-х числах августа. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечают в Страткоме, очевидно, что российские оккупанты пытаются сконцентрировать эти ракеты и боеприпасы возле границы и на оккупированных территориях до 24 августа.

Кроме этого, отмечается, что оккупанты к середине августа изъяли из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово более 120 контейнеров с ракетами к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300.

"Известно, что в районе Джанкоя было складировано около 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров – ред.) к ЗРК С-300. После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще – нет", – говорится в сообщении.

Также российские захватчики концентрируют ракеты к ЗРК С-300 в Зябровке в Беларуси в 22 километрах от украинской границы. Там количество транспортно-пусковых контейнеров превышает 60 единиц.

"Угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа, очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", – отмечают в Страткомі ВСУ.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что страна-агрессор РФ может устроить массированную ракетную атаку по Украине в День Независимости 24 августа, а также накануне этой даты – 23 августа. Российский диктатор Владимир Путин не пропустит такую важную для Украины дату без внимания, уверен генерал.

Также ранее сообщалось, что один из зенитных ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины показал необычайное мастерство, сумев сбить за 3 минуты шесть российских ракет "Калибр".

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: