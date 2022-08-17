Сбили 6 ракет "Калибр" за 3 мин: командир дивизиона рассказал о героическом отражении атаки оккупантов

Командир дивизиона рассказал о героическом отражении атаки оккупантов/ СтратКом ВСУ, armyinform

Один из зенитных ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины показал необычайное мастерство, сумев сбить за 3 минуты шесть российских ракет "Калибр".

После этого боевые расчеты были награждены государственными наградами, наградами президента Украины, а командир подразделения Дмитрий Шумаков получил звание Героя Украины. О том, как удалось отразить массовый ракетный обстрел, Шумаков рассказал в интервью АрміяInform.

"Так случилось, что вражеские "Калибры" резко изменили направление движения, и шесть целей оказались в зоне поражения нашего дивизиона. Это было неожиданно, но все включились, слаженно и профессионально сработали", – вспоминает командир.

По его словам, всё произошло буквально за 2-3 минуты, и благодаря слаженной работе военных удалось обойтись без жертв.

"Когда осознали, что это был массированный удар и, слава Богу, удалось его отбить без жертв и потерь, что всё получилось так, как и должно было быть, – эти эмоции запечатлелись в памяти. Всего сейчас наш дивизион поразил уже 30 воздушных целей", – рассказал командир.

Он также отметил, что через 5 месяцев полномасштабной войны российские захватчики изменили технику – они начали менять высоту полета ракет, маршруты, а также начали активно маневрировать.

Ранее министр обороны Резников отмечал, что Украина должна беречь силы своего оборонного сектора и накапливать их, ведь война – это марафон, а не спринтерская дистанция. В то же время он подчеркнул, что ни о каком "замораживании" войны не может быть и речи.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ организуют диверсии на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом на условиях анонимности рассказал представитель украинской армии. Он уточнил, что за операции в тылу российских оккупантов отвечают два подразделения в составе ВСУ: Служба военной разведки (ГУР) и Силы специальных операций Украины.

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