"Это война ресурсов, а они истощаются": Резников объяснил, возможна ли "заморозка" боевых действий

Резников объяснил, возможна ли "заморозка" боевых действий/ Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Украина должна беречь силы своего оборонного сектора и накапливать их, ведь война – это марафон, а не спринтерская дистанция. Стоит быть готовыми к тому, что дееспособность своей обороны нужно будет обеспечивать длительный срок времени.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки". В то же время он подчеркнул, что ни о какой "заморозке" войны не может быть и речи.

Министр отметил, что возможно снижение активности на поле боя в определенный сезон. Ведь ресурсы исчерпываются у обеих сторон, а на восстановление требуется определенный промежуток времени.

"Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант снижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются у обеих сторон. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление. Это касается и нашего врага. Они, по разным данным, потеряли по меньшей мере треть своего боевого потенциала", – рассказал Резников.

Однако он напомнил, что первоначальные планы РФ уже провалились – ей не удалось сразу захватить столицу Украины и свергнуть власть.

По словам Резникова, самое страшное Украина уже пережила.

"Я бы хотел, чтобы люди понимали: мы уже пережили самое страшное. Цель врага – захватить столицу Украины Киев, поставить на колени правительство или добиться бегства президента из Киева, создания какого-то правительства в изгнании и таким образом по сути захвата всей Украины, создания каких-то своих сателлитов, сепаратистских группировок – этого не произошло. И уже не произойдет", – подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ может устроить массированную ракетную атаку по Украине в День Независимости 24 августа, а также накануне этой даты – 23 августа. Российский диктатор Владимир Путин не пропустит такую важную для Украины дату без внимания, сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Напомним, ранее Резников заявил, что Украина не ограничена в возможностях нанесения ударов по военным объектам РФ в захваченном Крыму и на других оккупированных территориях. У Киева есть договоренность с Вашингтоном, согласно которой украинские войска не будут бить по территории России. Но относительно захваченных русскими земель таких условий нет.

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