Партизаны на Харьковщине объявили 'охоту' на коллаборанта-предателя присяги

Партизаны на Харьковщине объявили "охоту" на коллаборанта Виталия Ганчева/ Telegram "Харьков 1654"

На оккупированной части Харьковской области партизаны объявили "охоту" на коллаборанта Виталия Ганчева, которого российские захватчики поставили так называемым "главой администрации" на захваченных ими территориях области.

Оккупационному "главе" пообещали, что в плен его не будут брать, а сразу уничтожат. Листовки активисты движения "желтая лента" расклеили в разных местах на оккупированной территории Харьковщины. Фото расклеенных листовок появились в сети.

Ганчев ранее был правоохранителем, но предал присягу на верность Украинскому народу.

Напомним, Виталий Ганчев при поддержке российских оккупантов провозгласил себя гауляйтером Харьковской области.

Как сообщает движение "Честно", коллаборант в 2013 году работал заместителем начальника Дергачевского райотдела милиции в звании подполковника. Однако затем переехал в Луганск, где работал в структурах "милиции" так называемой "ЛНР".

А уже в начале июня 2022 года Ганчев "засветился" в сюжете российских пропагандистов, и его представили как "председателя временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области".

Коллаборант Виталий Ганчев/ Telegram "Харьков 1654"

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Харьковской области коллаборанты отравились продуктами, которые российские оккупанты привозили, чтобы раздавать гражданским как "гуманитарную помощь".

Напомним, в оккупированном городе Старобельск на Луганщине неизвестные взорвали автомобиль, в котором двигался местный коллаборант. Он попал в больницу.

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