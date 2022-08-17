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Министры обороны Британии и РФ провели тайный разговор за 2 недели до вторжения в Украину: детали

17 августа 2022, 15:12

Шойгу заверил, что РФ якобы "не планирует нападать на Украину.

Бен Уоллес, Сергей Шойгу
Бен Уоллес и Сергей Шойгу проводили тайный разговор / Коллаж фото Википедия, ТАСС

За две недели до полномасштабного вторжения министр обороны России Сергей Шойгу встречался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они провели тайный разговор в Москве 11 февраля. Как оказалось, Шойгу солгал Уоллесу, глядя прямо в глаза. Об этом сообщает Washington Post.

Уоллес Хотел провести переговоры относительно требований Путина о расширении НАТО и деятельности Альянса в Восточной Европе, одну Шойгу отказал.

Британский министр отметил, что в случае вторжения в Украину, украинцы будут бороться до последнего.

"Я знаю украинцев, я посещал Украину 5 раз, и они будут бороться! - сказал Уоллес. - Моя мать - украинка. Это все часть нашей страны, - ответил Шойгу".

Тогда Уоллес предупредил Шойгу о том, что мир наложит жесткие санкции. Однако это не напугало представителя РФ. Он отметил, что россияне "могут страдать, как никто другой".

В конце встречи он заверил, что в РФ якобы "нет планов вторжения в Украину".

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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