Резников рассказал, удалось ли РФ уничтожить часть систем HIMARS/ Facebook Резников, DVIDSHUB Flickr

Российскими оккупантам не удалось уничтожить на фронте ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые США предоставили Украине.

Все заявления, которые распространяет российская пропаганда о якобы уничтожении таких систем, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".

Министр подчеркнул, что такие заявления российской стороны не нужно воспринимать серьезно.

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно. Когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить пальцем у виска и сказать: "Ну, такая у них система пропаганды. Это ерунда", – подчеркнул Резников.

Также украинский министр обороны отметил, что он доволен новым пакетом помощи, которую предоставляют США. В этом пакете предусмотрены поставки боеприпасов, артиллерии, а также средств противорадарной борьбы.

Помощь от США

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Финансирование уже согласовано с Министерством финансов США через Всемирный банк. Как сообщили в агентстве международного развития (USAID), первый транш на 3 млрд долларов будет уже в августе.

Напомним, ранее эксперт пояснил, почему РФ не удается спрятать технику от HIMARS. Российские "отражатели ракет", на которые так рассчитывают оккупанты, на самом деле не работают против ракет американской РСЗО.

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