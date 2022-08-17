Резников рассказал, удалось ли РФ уничтожить часть систем HIMARS

По словам украинского министра, к заявлениям оккупантов о якобы уничтожении "сразу десятков HIMARS" нельзя относиться серьезно.
Российскими оккупантам не удалось уничтожить на фронте ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые США предоставили Украине.
Все заявления, которые распространяет российская пропаганда о якобы уничтожении таких систем, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".
Министр подчеркнул, что такие заявления российской стороны не нужно воспринимать серьезно.
"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно. Когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить пальцем у виска и сказать: "Ну, такая у них система пропаганды. Это ерунда", – подчеркнул Резников.
Также украинский министр обороны отметил, что он доволен новым пакетом помощи, которую предоставляют США. В этом пакете предусмотрены поставки боеприпасов, артиллерии, а также средств противорадарной борьбы.
Помощь от США
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.
Финансирование уже согласовано с Министерством финансов США через Всемирный банк. Как сообщили в агентстве международного развития (USAID), первый транш на 3 млрд долларов будет уже в августе.
Напомним, ранее эксперт пояснил, почему РФ не удается спрятать технику от HIMARS. Российские "отражатели ракет", на которые так рассчитывают оккупанты, на самом деле не работают против ракет американской РСЗО.
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