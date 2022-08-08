Ракеты для HIMARS и новые Javelin: Украину получит мощную помощь от США

Военная помощь США / Reuters

Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, финансирование уже согласовано с Министерством финансов США через Всемирный банк. Как сообщили в Агентстве международного развития (USAID), первый транш на 3 млрд долларов будет уже в августе.

По данным USAID, до этого в июле Украине был переведен транш в размере 1,7 млрд долларов, в июне - 1,3 млрд долларов.

Средства предназначены для того, чтобы помочь правительству Украины сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям-инвалидам и миллионам внутренних переселенцев.

Кроме того, бюджетная поддержка позволит обеспечить энергоснабжение больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры, а также выплатить зарплаты медикам, учителям и другим бюджетникам.

По оценкам украинской стороны, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 млрд долларов в месяц или 2,5% довоенного ВВП из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Пентагон также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1 миллиард долларов.

В него входят:

Боеприпасы для HIMARS (пока не говорится какие именно);

75 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов;

Боеприпасы для NASAMS;

1 тысяча ПТРК "Javelin".

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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