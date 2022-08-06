ВСУ получат новую помощь от США на $1 млрд с ракетами для HIMARS — Reuters

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Украине предоставят новый пакет военной помощи. Вскоре ожидается соответствующее заявление на эту тему Администрации президента США Джо Байдена.

Американская сторона готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов. Как пишет Reuters, новый пакет будет включать в себя боеприпасы для оружия дальнего действия и бронированные медицинские транспортные средства.

Журналисты узнали о том, что новый пакет помощи США Украине оценивается в 1 миллиард долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Добавим, что по данным источников, Администрация Байдена объявит об этом пакете будет объявлен уже в понедельник, 8 августа.

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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