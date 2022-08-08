Эксперт объяснил, почему РФ не удается спрятать технику от HIMARS/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Российские захватчики пользуются специальными "отражателями ракет", тщетно надеясь, что они смогут защитить их от ракет, выпущенных украинскими военными из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Однако такие российские "хитрости" на самом деле не срабатывают, ведь такие отражатели рассчитаны на другой тип вооружения. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, отражатели призваны предотвращать обнаружение российской техники радарами. Однако, чего бы ни ожидали российские оккупанты, на самом деле на HIMARS это не действует.

"Те отражатели, которые они поставили, не касаются HIMARS. Я проще объясню: есть у вас катер или корабль и вы на него ставите отражающий элемент, чтобы радары не могли его обнаружить и поразить противокорабельной ракетой или другим типом. Но это не касается ракет типа HIMARS или других боеприпасов, которые имеют иной принцип наведения", – сказал Мусиенко.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, украинские военные пошагово деоккупируют захваченные россиянами территории и продвигаются вперед. Следующие два месяца могут стать решающими в войне в Украине, отметил шеф польского Бюро нацбезопасности Павел Солох.

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