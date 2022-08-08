Валяют дурака: Песков ответил на предупреждение Зеленского по поводу псевдореферендумов

Песков ответил на предупреждение Зеленского по поводу псевдореферендумов/ коллаж фото УНИАН

В Кремле решили повалять дурака в ответ на предупреждения, которые озвучил украинский лидер Владимир Зеленский ‒ Украина откажется от каких-либо переговоров, в случае, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. По давней традиции, позицию путинской верхушки озвучил кремлевский глашатай Дмитрий Песков.

"Это же не мы проводим "референдум". Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается", — цитируют его российские пропагандисты.

Комментируя угрозы Зеленского отказаться от любого диалога с РФ, Песков поленился придумывать что-то более-менее правдоподобное и соврал, что организацией псевдореферендумов занимаются некие "жители регионов".

Новое заявление Путина о войне в Украине

7 июля российский диктатор Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

В то же время Путин утверждает, что сама Россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович иронически прокомментировал слова Владимира Путина.

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) тоже жестко раскритиковал Путина.

"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое...А если не начинали - то когда начнём-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал боевик в своем Telegram-канале.

Другие новости: