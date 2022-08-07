Ситуация на фронте очень тяжелая: ВСУ противостоят российскому террору - Зеленский

Зеленский назвал ситуацию на Донбассе очень тяжелой / president.gov.ua

На фронте ситуация является очень тяжелой. Оккупанты пытаются сконцентрировать свои силы на Харьковщине и не юге страны. Украинская армия делает все, чтобы остановить российский террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней", – сказал Зеленский.

Ключевым вопросом для Украины является оружие от партнеров, которое необходимо для обороны и освобождения украинских земель от российских оккупантов.

Президент отметил, что власти ежедневно работают над тем, чтобы усилить поставки оружия и отправить на передовую более мощные и дальнобойные системы. Это все дает свои результаты.

"И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", — подытожил глава государства.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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