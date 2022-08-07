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"Возможно, у них есть план": Ким считает невозможным захват Николаева в ближайшее время

7 августа 2022, 20:07

Виталий Ким заявил, что ситуация в области сложная, но контролируемая.

Виталий Ким, война, война в Украине
Ким считает, что РФ не сможет захватить Николаев в ближайшее время / УНИАН, Главред

У армии России, возможно, есть план по захвату Николаева, но они не смогут захватить город в ближайшее время. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Главком.

Он отметил, что ситуация в области напряженная, но контролируемая. Оккупанты не могут продвинуться вперед, так как украинские защитники проводят успешные контратаки.

Ким добавил, что оккупантам понадобится минимум месяц, чтобы продвинуться на 30 км. При этом, им будет необходимо продвигаться в день хотя бы на километр.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально. К тому же в первую очередь россияне будут пытаться выйти на административную границу Херсонщины, чтобы зафиксировать хоть какую-то "победу". Потому что разумно перед тем как делать следующие шаги, завершить хоть что-нибудь", — сказал Виталий Ким.

Он также обратил внимание на то, что украинские военные метко бьют по складам боеприпасов и пунктам назначения оккупантов.

Напомним, российские оккупанты пытаются накопить силы и создать ударную группировку, чтобы пойти в наступление. Они хотят выйти на административную границу Херсонской области.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

Другие новости:

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