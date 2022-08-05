Ким закрывает Николаев на двое суток: в городе устроят "охоту" на российских шпионов

Оккупанты РФ обстреливают Николаев / Виталий Ким

В Николаеве вводится длительный комендантский час с 23:00 пятницы, 5 августа до 5:00 понедельника, 8 августа.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, соответствующее распоряжение он подписал сегодня.

Согласно документу, на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

"Всех прошу относиться с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - отметил он.

Что известно о комендантском часе в Николаеве

Ранее Ким сообщал, что для проведения операции по обнаружению наводчиков оккупантов планируется через неделю-две закрыть город Николаев на несколько дней.

Напомним Виталий Ким рассказал, что в Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков, смогут получить по 100 долларов.

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